Villarreal CF menepis laporan yang mengaitkan operasi mata Nicolás Pépé dengan gerhana matahari pada 12 Agustus, dan menegaskan prosedur itu telah dijadwalkan sebelumnya.

Villarreal CF membantah keras laporan media Spanyol yang mengaitkan operasi mata striker Nicolás Pépé dengan gerhana matahari pada 12 Agustus. Laporan tersebut muncul pada Minggu malam dan menjadi sorotan karena menghubungkan absennya Pépé dalam lima pertandingan pada Oktober dengan dugaan kelalaian pribadi sang pemain.

Klub peringkat kesepuluh LaLiga itu menyebut klaim tersebut sama sekali tidak benar. Pernyataan bantahan ini dikeluarkan karena isu tersebut telah menyebar luas dan menyentuh kondisi kesehatan salah satu pemain utama mereka, yang juga memperkuat tim nasional Pantai Gading.

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Laporan Gerhana Matahari dan Dugaan Kelalaian Nicolás Pépé

Laporan media itu menyebut Nicolás Pépé tidak mampu menahan diri untuk menatap langsung gerhana matahari pada 12 Agustus tanpa mengenakan kacamata khusus. Menurut laporan tersebut, tindakan itu menyebabkan dampak serius pada matanya dan membuat Pépé harus menjalani operasi mata.

Dalam laporan yang sama, operasi tersebut dikaitkan langsung dengan peristiwa gerhana matahari, sehingga absennya Pépé dari lapangan dipandang sebagai akibat dari tindakan ceroboh sang pemain asal Afrika itu. Narasi inilah yang kemudian memicu kebutuhan Villarreal untuk kembali memberikan klarifikasi resmi.

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Pada 10 Oktober, saat Villarreal menghadapi Real Madrid, Pépé tampak tiba-tiba absen dari susunan pemain. Pada saat itu, klub sebenarnya sudah lebih dulu mengumumkan bahwa Pépé menjalani operasi mata yang telah lama dijadwalkan, sehingga ketidakhadirannya tidak mengejutkan bagi manajemen klub.

Bantahan Resmi Villarreal CF soal Operasi Mata

Villarreal CF menegaskan bahwa klaim yang mengaitkan operasi mata Nicolas Pépé dengan tindakannya melihat gerhana matahari sama sekali tidak benar. Pernyataan itu ditulis oleh tim Villarreal sebagai tanggapan atas laporan terbaru di berbagai media.

Klub menjelaskan bahwa prosedur medis tersebut sudah dijadwalkan sebelumnya karena alasan yang tidak memiliki kaitan dengan peristiwa gerhana matahari. Dengan kata lain, Villarreal menolak tegas tudingan bahwa operasi itu merupakan konsekuensi dari kelalaian pribadi Pépé saat menyaksikan fenomena alam tersebut.

Villarreal juga menyerukan agar media lebih teliti dan bertanggung jawab ketika memberitakan hal-hal yang menyangkut kesehatan para pemainnya. Klub menilai informasi yang tidak akurat tentang kondisi medis pemain dapat merugikan sang atlet maupun kepercayaan publik terhadap pemberitaan olahraga.

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Dampak bagi Performa Pépé dan Villarreal di LaLiga

Setelah 12 Agustus, Nicolás Pépé tercatat bermain hampir di setiap pertandingan Villarreal, dan sering kali dimainkan sebagai starter. Ia juga beberapa kali mencatatkan gol dan assist, baik untuk klubnya di LaLiga maupun untuk tim nasional Pantai Gading.

Hari yang berat juga dialami Pépé dan Villarreal saat bertandang ke Camp Nou. Villarreal sempat unggul 0-2 untuk waktu yang lama berkat gol-gol cepat, tetapi akhirnya menelan kekalahan 3-2. Pépé masuk ke lapangan ketika Villarreal tertinggal 3-2 dengan sisa waktu 15 menit, namun hasil akhir tidak berpihak kepada tim tamu.

Bagi Villarreal, polemik ini kini bergeser dari urusan lapangan menuju soal akurasi pemberitaan kesehatan pemain. Klub berharap penjelasan resmi mereka dapat meluruskan kabar yang beredar, sehingga fokus publik kembali pada performa Pépé di kompetisi LaLiga.