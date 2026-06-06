Como, Nico Paz Sosok Pemain Baru Como, Potensi Cabut di Musim Hujan

Selebrasi playmaker Como , Nico Paz usai mencetak gol ke gawang Lazio, 20 Januari 2026 lalu. Seperti yang sudah diketahui, Como membeli Nico Paz dari Real Madrid pada tahun lalu.

Dalam waktu singkat, Nico Paz menjelma jadi bintang baru Como dan membawa I Lariani bermain ke Liga Champions pada musim depan. Namun kabar buruk bagi Como adalah Nico Paz berpotensi cabut dari tim mereka di musim panas ini. Pasalnya dalam kesepakatan kedua tim, Real Madrid punya klausul untuk membeli kembali Paz dari Como kapan-pun mereka mau. Tersiar kabar bahwa Real Madrid akan mengaktifkan klausul tersebut di musim panas ini.

Dalam wawancaranya baru-baru ini, Mirwan Suwaso selaku Presiden Como tidak menampik kabar keberadaan klausul buyback dalam kontrak Nico Paz saat ini. Ia mengakui apakah Nico Paz bisa membela Como atau tidak di musim depan akan sangat tergantung dengan keputusan Real Madrid di musim panas ini. Pemain Como, Nico Paz, merayakan gol yang ia cetak saat laga Serie A melawan Torino, Senin, 24 November 2025.

Menurut Mirwan Suwaso, untuk saat ini Real Madrid masih belum memberikan kabar resmi terkait pembelian kembali Nico Paz di musim panas ini. Alhasil mereka masih menunggu kepastian dari Los Blancos apakah tim raksasa Spanyol itu akan mengaktifkan klausul tersebut atau tidak. Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Menurut laporan yang beredar, Real Madrid saat ini menunda semua pembicaraan transfer mereka karena mereka menunggu hasil pemilu Presiden baru mereka.

Presiden baru Real Madrid itu akan menentukan siapa pelatih baru Los Blancos dan siapa pemain-pemain yang akan mereka rekrut di musim panas ini. Setelah Konate dan Dumfries, Jose Mourinho Bidik Bek Arsenal untuk Lengkapi Revolusi Lini Pertahanan Real MadridTerungkap! Michael Olise Jadi Bintang Besar yang Dibidik Florentino Perez untuk Real Madri





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