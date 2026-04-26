Gelandang Como 1907, Nico Paz, tampil impresif dalam kemenangan atas Lazio, menarik perhatian Real Madrid yang berencana memulangkannya dengan klausul buy-back senilai 9 juta euro.

Penampilan gemilang gelandang Como 1907 , Nico Paz , menjadi sorotan dalam kemenangan 2-0 timnya atas Lazio pada pertandingan pembuka Serie A musim 2025-2026. Laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, kandang Como 1907 yang dimiliki oleh investor Indonesia, pada Minggu, 24 Agustus 2025 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat, menunjukkan potensi besar yang dimiliki pemain muda ini.

Nico Paz tampil impresif dalam mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan akurat yang memanjakan para penyerang Como. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Como untuk menghadapi persaingan ketat di Serie A musim ini. Pertandingan tersebut juga menjadi debut yang manis bagi beberapa pemain baru Como, yang menunjukkan adaptasi yang cepat dengan gaya bermain tim. Atmosfer stadion yang penuh dengan dukungan dari para penggemar Como semakin menambah semangat para pemain untuk meraih kemenangan.

Manajemen Como 1907 sangat puas dengan performa tim secara keseluruhan, dan berharap tren positif ini dapat terus berlanjut di pertandingan-pertandingan berikutnya. Investasi yang dilakukan oleh pemilik klub dari Indonesia mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan, dan diharapkan dapat membawa Como 1907 menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Italia.

Selain itu, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Como 1907 memiliki potensi untuk bersaing dengan tim-tim besar lainnya di Serie A. Namun, di sisi lain, Real Madrid mulai menunjukkan minat yang serius untuk kembali mendapatkan Nico Paz pada bursa transfer musim panas 2026. Raksasa asal Spanyol tersebut berencana untuk mengaktifkan klausul buy-back yang tertera dalam kontrak sang pemain dengan Como 1907, dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 9 juta euro.

Keputusan ini diambil setelah Real Madrid mengalami hasil yang kurang memuaskan di beberapa kompetisi, termasuk tersingkirnya mereka dari Copa del Rey di babak 16 besar setelah kalah dari Albacete pada April 2026. Kekalahan ini memicu evaluasi mendalam di internal klub, dan manajemen menyadari perlunya memperkuat lini tengah tim. Kepergian dua legenda lini tengah mereka, Luka Modric dan Toni Kroos, meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam hal kreativitas dan kemampuan mengatur permainan.

Nico Paz dianggap sebagai sosok yang ideal untuk mengisi peran tersebut, mengingat kemampuannya yang terus berkembang selama bermain di Como 1907. Pengalaman bermain di kompetisi yang kompetitif seperti Serie A juga menjadi nilai tambah bagi Paz, yang akan lebih siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi bersama Real Madrid. Manajemen Real Madrid berharap kepulangan Paz dapat memberikan angin segar bagi tim, dan membantu mereka meraih kembali kejayaan di masa depan.

Perkembangan Nico Paz di Como 1907 sangat menarik perhatian para pengamat sepak bola. Gelandang berusia 21 tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek permainannya, termasuk kemampuan membaca permainan, memberikan umpan terobosan, dan melakukan dribbling. Ia juga memiliki visi bermain yang baik, dan mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya bagi timnya. Kemampuan fisik yang prima dan mental yang kuat juga menjadi modal penting bagi Paz untuk bersaing di level tertinggi.

Real Madrid melihat potensi besar dalam diri pemain muda ini, dan yakin bahwa ia dapat menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah mereka dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, kepulangan Paz juga akan menjadi simbol regenerasi di lini tengah Real Madrid, yang selama ini didominasi oleh pemain-pemain senior. Manajemen Real Madrid berharap kehadiran Paz dapat menginspirasi para pemain muda lainnya di akademi klub, dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan potensi mereka.

Dengan kombinasi pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain senior berpengalaman, Real Madrid optimis dapat kembali meraih kesuksesan di masa depan.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nico Paz Como 1907 Real Madrid Serie A Transfer Pemain Sepak Bola Italia Luka Modric Toni Kroos

United States Latest News, United States Headlines

