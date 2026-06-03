Nico Paz Bergelut dengan Cedera Lutut, Kehadirannya di Piala Dunia 2026 Diragukan

Pemain muda Argentina Nico Paz masih bergelut dengan cedera lutut yang mengancam partisipasinya di Piala Dunia 2026. Pelatih Lionel Scaloni sudah mencantumkan namanya ke dalam skuad resmi Piala Dunia 2026, tapi kehadirannya di timnas Argentina masih diragukan.

Bola sepak dunia terus berkembang dan menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Salah satu contoh adalah pemain muda Argentina , Nico Paz , yang masih bergelut dengan cedera lutut .

Pemain 21 tahun itu sudah dicantumkan ke dalam skuad resmi Piala Dunia 2026 oleh pelatih Lionel Scaloni. Namun, kehadirannya di timnas Argentina untuk turnamen nanti masih diragukan karena cedera yang dialaminya belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan sepenuhnya. Cedera ini memaksa dirinya absen dalam dua pertandingan terakhir Como di Liga Italia. Pihak Argentina sudah mengirim tim dokter mereka guna memantau langsung kondisi Paz di Como dan menyertainya dalam perjalanan skuad Albiceleste ke Amerika Serikat.

Akan tetapi, rasa sakitnya belum juga reda. Cedera Paz lebih mengarah kepada masalah di tulang dengkul, bukan ligamen. Muncul kekhawatiran pemain jebolan Real Madrid ini tak bisa sembuh tepat waktu. Kick-off turnamen tinggal berjarak satu minggu, dan laga pertama timnas Argentina di fase grup melawan Aljazair hanya berjarak kurang dari dua pekan.

Kondisi ini membuat Scaloni harus menyiapkan rencana cadangan demi mengantisipasi absennya peraih gelar Gelandang Terbaik Serie A 2025-2026 itu di Piala Dunia





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Nico Paz Piala Dunia 2026 Lionel Scaloni Cedera Lutut Argentina

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