Nick Reiner Minta Akses Dana Perwalian Orang Tua

Putra pembuat film Rob Reiner, Nick Reiner, meminta akses dana perwalian yang didirikan oleh orang tuanya. Nick mengajukan permohonan penetapan wasiat untuk mengakses 1,5 juta dolar AS yang ditempatkan dalam perwalian.

Jakarta (ANTARA) - Putra pembuat film Rob Reiner yakni Nick Reiner , meminta akses dana perwalian yang didirikan oleh mendiang orang tuanya yakni Rob dan Michele Reiner .

Diberitakan dari The Hollywood Reporter, Selasa (9/6) Waktu setempat, hal tersebut diajukan Nick untuk menyewa kembali pengacara untuk membelanya dalam persidangan pidana mendatang. Pria berusia 32 tahun itu mengajukan permohonan penetapan wasiat di LA untuk mengakses 1,5 juta dolar AS yang ditempatkan dalam perwalian yang akan dibagikan padanya pada ulang tahun ke-30. Adapun aturan perwalian tersebut memiliki ketentuan pembagian wajib yang jelas yakni setengah dari nilai itu diberikan ke penerima berusia 30 tahun dan sisanya pada usia 35 tahun.

Nick, anak tengah pasangan Reiner ini didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus untuk pembunuhan berganda dan penggunaan senjata mematikan. Nick hingga kini menyatakan bahwa ia tak bersalah atas kasus tersebut dan kini masih di tanah di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada bulan Januari, pengacara terkenal Los Angeles, Alan Jackson, mengundurkan diri dari pembelaan hukum Nick Reiner setelah menerimanya sebagai klien tak lama setelah penangkapan.

Kemudian saudara-saudaranya, Jake dan Romy Reiner, awalnya membantu mendanai pembelaan saudara mereka tetapi tidak lagi terlibat, sehingga Reiner mendapatkan pembela umum





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