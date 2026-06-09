Nicholas Galitzine Ungkap Audisi Archie Andrews, Persaingan Ketat di Riverdale

Aktor Inggris Nicholas Galitzine mengungkapkan pernah mengikuti audisi untuk peran Archie Andrews dalam serial Riverdale, menyebut proses seleksi sangat kompetitif dan akhirnya peran diberikan kepada KJ Apa. Camila Mendes menambahkan fakta kandidat mayoritas berasal dari Inggris dan Australia.

Aktor asal Inggris Nicholas Galitzine baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia pernah mengikuti audisi untuk peran utama Archie Andrews dalam serial remaja populer Riverdale . Dalam sebuah wawancara dengan Hits Radio UK yang dipublikasikan pada Selasa 9 Juni lewat akun Instagram @entertaintmenttonight, Galitzine menceritakan bahwa ia sempat berada dalam daftar calon utama untuk mengisi peran ikon komik Archie.

Ia menekankan bahwa proses seleksi untuk peran tersebut sangat ketat, melibatkan puluhan aktor dari berbagai negara, dan persaingan berlangsung sangat intens. Meskipun pada akhirnya ia tidak terpilih, Galitzine mencatat pengalaman ini sebagai salah satu batu loncatan penting dalam kariernya, yang membantunya memahami dinamika audisi tingkat tinggi dan memperluas jaringan profesional di industri hiburan.

Setelah proses seleksi selesai, peran Archie Andrews jatuh ke aktor asal Australia, KJ Apa, yang kemudian berhasil menghidupkan karakter tersebut menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam serial Riverdale. Keputusan casting tersebut terbukti berhasil, karena KJ Apa berhasil menarik perhatian penonton global dan mengukir reputasi kuat di dunia akting. Pengakuan Galitzine tersebut menarik perhatian rekan sesama aktor, Camila Mendes, yang dikenal memerankan Veronica Lodge dalam serial yang sama.

Mendes menambahkan bahwa dalam proses pencarian pemeran Archie, tidak ada calon utama yang berasal dari Amerika Serikat; mayoritas kandidat berasal dari Inggris dan Australia. Fakta ini menambah keunikan cerita Galitzine, karena ia termasuk dalam kelompok kecil aktor internasional yang dianggap layak mengisi peran tersebut sebelum akhirnya terkenal lewat peran-peran lain di film dan televisi. Pengalaman audisi ini memberikan Galitzine perspektif baru tentang pentingnya ketekunan dan kesiapan mental dalam menghadapi kompetisi di dunia akting.

Ia mengaku bahwa meski tidak mendapatkan peran yang diinginkan, proses tersebut mengasah kemampuan audisinya, memperluas wawasan tentang industri, serta membuka peluang kerja lain yang lebih sesuai dengan bakatnya. Galitzine kini terus meniti kariernya dengan beragam proyek film dan serial, termasuk peran utama dalam adaptasi Masters of the Universe, yang turut menegaskan posisinya sebagai aktor yang serbaguna.

Cerita ini sekaligus mengingatkan publik bahwa di balik layar sebuah produksi besar, terdapat ribuan kisah perjuangan dan harapan para pelamar yang sering kali tidak terpublikasikan, namun memberikan kontribusi signifikan pada kualitas akhir sebuah karya televisi





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