Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin mengungkapkan bahwa penyidik saat ini tengah melakukan pendalaman aliran dana perusahaan yang diduga digunakan untuk berbagai keperluan di luar pemberangkatan umrah, seperti aktivitas pemasaran. Uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan lain diluar perjalanan umrah para jemaah. Kemudian sebagian juga digunakan untuk membayar influencer. Ini untuk kepentingan marketing. Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para selebgram yang ikut serta menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Khazanah Tamma Internasional tersebut.

Niat Hati Ingin Badal Umrah Ibu, Deviana Justru Jadi Korban Penipuan Travel Hanania. Saya Sudah Lelah Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin dalam konferensi pers, pada Selasa (2/6/2026).

Penyidik saat ini tengah melakukan pendalaman aliran dana perusahaan yang diduga digunakan untuk berbagai keperluan di luar pemberangkatan umrah, seperti aktivitas pemasaran. Uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan lain diluar perjalanan umrah para jemaah. Kemudian sebagian juga digunakan untuk membayar influencer. Ini untuk kepentingan marketing.

Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para selebgram yang ikut serta menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Khazanah Tamma Internasional tersebut. Sejumlah nama selebgram turut menjadi sorotan setelah beredar video promosi dari biro perjalanan umrah itu pada akun media sosial @hananiagroup.id pada 2024. Jauh sebelum kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana umrah ini mencuat, Keanu Agl sempat membagikan ceritanya saat melakukan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Keanu pergi bersama ketujuh temannya, diantaranya Sarah Gibson, Awkarin, Dara Arafah, Almarhumah Lula Lahfah dan beberapa temannya sesama influencer. Saat mengenang masa itu, dirinya mengatakan umrah bersama teman-temannya menjadi momen yang tidak terlupakan. Didepan presenter Ivan Gunawan, Keanu mengatakan dirinya sangat rindu untuk kembali beribadah ke Tanah Suci. Pengen (balik lagi), kangen suasananya sama merinding-merindingnya kalau kita lihat orang banyak terus nyebutin hal yang sama pada berdzikir.

Gua tuh kayak gini, 'haduh ini tuh agama yang dipercaya sama banyak orang banget'. Nah akhirnya yang gitu-gitu tuh gua nangis. Berita mengenai profil Fabiola Elizabeth, eks istri Reza Smash yang jadi tersangka love scamming Rp41 miliar rupanya dilirik pembaca. Artikel ini sukses jadi terpopuler.

Viral karena ke minimarket memakai celana pendek dan tanpa sandal, Onadio Leonardo memberikan respons menohok yang memicu perdebatan di media sosial. Simak selengkapnya. Rekam jejak Fabiola Elizabeth, mantan istri Reza Smash yang menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus love scam bernilai miliaran rupiah. Pernikahan Adhisty Zara dan Tsaqib menjadi sorotan.

Netizen menilai momen sakral tersebut jauh lebih sederhana dibanding pernikahan Zara di sinetron. Simak selengkapnya. Kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten rumah tangga (ART) bernama Hera yang menyeret nama Erin, mantan istri komedian Andre Taulany, terus menjadi sorotan. Nama Fabiola Elizabeth Agnes tengah menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi berkedok asmara atau love scamming.

Berita mengenai profil Fabiola Elizabeth, eks istri Reza Smash yang jadi tersangka love scamming Rp41 miliar rupanya dilirik pembaca. Artikel ini sukses jadi terpopuler. Roblox Kids dan Roblox Select resmi hadir di Indonesia, memberikan pengalaman bermain lebih aman untuk anak di bawah 16 tahun dengan kontrol orang tua yang lebih ketat. Akun WhatsApp lebih aman dengan langkah sederhana seperti verifikasi dua langkah, menjaga OTP, mengatur privasi, dan rutin memperbarui aplikasi ke versi terbaru.

Generasi Z dikenal dekat dengan teknologi, cepat beradaptasi, peduli isu sosial, dan terbuka terhadap keberagaman. Simak fakta menarik tentang sifat Gen Z yang disorot. Menjaga kesehatan anak merupakan salah satu investasi jangka panjang yang penting bagi setiap keluarga. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup modern.

Bocoran terbaru ungkap Galaxy Z Fold8 dan Fold Wide dengan baterai hingga 5.000mAh, fast charging 45W, dan bobot hanya 200 gram. Simak detail lengkapnya. Janice Tjen susul Alexandra Eala ke babak kedua turnamen lapangan rumput WTA 125 Birmingham Open. Keduanya menyusul jejak Mananchaya Sawangkeuw ke babak kedua Nvidia resmi luncurkan RTX Spark: superchip AI 1 petaflop untuk laptop Windows.

Bisa jalankan LLM besar, edit video 12K, dan main game AAA-semua lokal.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penipuan Travel Umrah PT Khazanah Tamma Internasional Influencer Marketing Selebgram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sosok Ryamizard Ryacudu di Mata Mantan Ketua MK: Hati-Hati dalam Ambil KeputusanKenangan itu disampaikan Jimly usai menghadiri pemakaman Ryamizard di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Read more »

Jadwal MotoGP Hungaria 2026 - Hati-Hati di Balaton Park, Bumi dan Langit bagi VedaKuda besi hanya diistirahatkan sebentar saat seri MotoGP Hungaria 2026 berlangsung. Veda Ega Pratama akan merasakan lagi pengalaman pertama.

Read more »

PHK Tembus 15.425 Orang, Pemerintah Diminta Hati-hati Susun Aturan IHTDPR minta pemerintah bijak atur kadar nikotin/tar IHT agar tak picu PHK. Kebijakan harus komprehensif, bertahap, dan menyeimbangkan aspek ekonomi, serta lapangan kerja.

Read more »

Niat Hati Ingin Badal Umrah Ibu, Deviana Justru Jadi Korban Penipuan Travel Hanania: Saya Sudah LelahSalah satu korban dari kasus penipuan ini yaitu Deviana, wanita asal Bandung yang mencurahkan keluh kesahnya setelah ditipu oleh travel umrah Hanania Group

Read more »