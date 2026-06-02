Ngonser Bareng KapanLagi Club di Java Jazz 2026: Bertemu Teman Baru dan Bikin Memori Seru

Program Ngonser Bareng KapanLagi Club mengajak 25 member terpilih menikmati Java Jazz Festival 2026, mempererat pertemanan dan menciptakan kenangan tak terlupakan.

Program Ngonser Bareng KapanLagi Club di Java Jazz Festival 2026 sukses menyatukan 25 member terpilih dalam pengalaman menonton konser yang tak terlupakan. Acara ini bukan hanya sekadar menikmati musik, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun pertemanan baru dan mempererat ikatan komunitas.

Sejak pendaftaran dibuka, antusiasme sangat tinggi dengan lebih dari 300 pendaftar yang ingin bergabung. Perjalanan dimulai dari kantor KapanLagi Youniverse di Menteng, Jakarta, yang menjadi titik kumpul para peserta. Sebelum berangkat, para member disambut di KLY Lounge dalam sesi welcoming yang dihadiri oleh Mahardi Eka, Editor in Chief KapanLagi.com, dan Mita Anandayu, Community Relations KapanLagi Youniverse. Mahardi Eka menyampaikan apresiasinya kepada para member yang telah bergabung.

Ia menekankan bahwa KapanLagi lahir dari kecintaan terhadap hiburan dan musik. Melalui Ngonser Bareng, mereka ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat bagi pembaca dan member komunitas. Kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman seru menonton festival, tetapi juga kesempatan untuk saling mengenal dan membangun pertemanan baru. Mita Anandayu menambahkan bahwa yang membuat Ngonser Bareng spesial bukan hanya festival atau konser, melainkan orang-orang yang ditemui sepanjang perjalanan.

Banyak member yang datang sendiri lalu pulang dengan teman baru dan cerita berkesan. Suasana hangat dan penuh antusiasme terasa sejak awal, terutama bagi member yang baru pertama kali mengikuti kegiatan komunitas. Tepat pukul 14.30 WIB, rombongan berangkat menggunakan bus menuju kawasan NICE PIK 2, lokasi Java Jazz Festival 2026. Di venue, para member menikmati berbagai penampilan musisi, mulai dari legenda hingga talenta muda favorit.

Festival ini menjadi ruang bagi musisi dan pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang, seperti disampaikan Menteri Kemenekraf Teuku Riefky Harsya. Selain menyaksikan pertunjukan, para member berkesempatan memperluas pertemanan dan membangun circle baru. Obrolan mengalir sepanjang perjalanan, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Setelah seharian penuh, rombongan kembali ke kantor pada pukul 23.00 WIB dengan cerita dan pertemanan baru.

KapanLagi Club berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman eksklusif yang mendekatkan member dengan dunia hiburan, musik, dan komunitas





