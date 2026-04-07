NEX Road to Champion: Ajang Pencarian Bakat Fighter Nasional dengan Potensi Internasional

NEX Road to Champion, sebuah kejuaraan pencarian bakat fighter berskala nasional, diluncurkan dengan harapan menjadi wadah bagi para petarung Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan meraih karir profesional. Didukung oleh NEX dan ICC, acara ini menjanjikan kompetisi berkualitas dengan standar internasional.

NEX Road to Champion merupakan sebuah kejuaraan pencarian bakat fighter berskala nasional yang menjanjikan. Dalam sebuah foto yang diambil, Head of Sports Business Emtek Group sekaligus CEO Nex, Hendy Lim, bersama dengan Ketua Umum Interdisciplinary Combat Council (ICC), Suwardi, memamerkan sabuk juara di sela-sela konferensi pers yang mengumumkan NEX Road to Champion di SCTV Tower, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026.

Kejuaraan ini dirancang sebagai turnamen berkelanjutan yang akan mempertemukan ratusan fighter berbakat dari seluruh Indonesia. Para fighter akan berkompetisi dalam dua cabang olahraga utama, yaitu boxing dan indostriking. Kompetisi ini dibagi dalam empat kelas berbeda di masing-masing cabang, memastikan persaingan yang adil dan beragam. Setiap kelas, baik boxing maupun indostriking, akan diikuti oleh 32 fighter yang akan bertarung dalam sistem eliminasi untuk menentukan satu champion di setiap kelasnya. Selain memperebutkan sabuk juara, para peserta juga berkesempatan untuk meraih pengakuan internasional dan membuka pintu menuju karir profesional di dunia olahraga tarung. NEX Road to Champion lebih dari sekadar kompetisi; ini adalah panggung pembuktian bagi para fighter Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. \Acara ini didukung oleh berbagai pihak. Perwakilan Quads Promotion dalam konferensi pers di SCTV Tower, Selasa, 7 April, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak fighter berbakat, tetapi platform yang konsisten untuk perkembangan mereka masih kurang. NEX Road to Champion hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut, sekaligus menjadi jalan bagi para fighter untuk meraih karir hingga ke level internasional. Penyelenggaraan kejuaraan ini berada di bawah pengawasan Interdisciplinary Combat Council (ICC), dengan Suwardi sebagai Ketua Umum yang memastikan seluruh pertandingan berjalan sesuai standar, profesional, dan mengutamakan keselamatan para fighter. Suwardi menekankan pentingnya NEX Road to Champion dalam membangun ekosistem olahraga tarung yang lebih terstruktur dan profesional di Indonesia. ICC hadir untuk memastikan setiap pertandingan berjalan dengan standar yang tepat, aman, dan sesuai regulasi. NEX Road to Champion bertujuan untuk menghasilkan atlet-atlet unggulan yang mampu bersaing di level profesional dan internasional. Hendy Lim, selaku Head of Sports Business Emtek Group sekaligus CEO Nex, memberikan keterangan terkait NEX Road to Champion di SCTV Tower, Jakarta. \Meskipun ini adalah edisi perdana, ajang ini mendapatkan dukungan penuh dari NEX sebagai main title dan akan disiarkan secara langsung oleh NEX melalui channel Nex PPV dan Vidio. Kolaborasi ini memastikan jangkauan audiens yang lebih luas di seluruh Indonesia. Hendy Lim menyatakan bahwa keterlibatan Nex dalam NEX Road to Champion adalah bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan konten sport dan entertainment berkualitas. Nex melihat potensi besar dari combat sport di Indonesia. Melalui dukungan terhadap Nex Road to Champion, mereka ingin mendorong lahirnya talenta-talenta baru sekaligus memperkuat ekosistem industri ini. Nex bangga menjadi bagian dari perjalanan para champion Indonesia dan menghadirkan siaran pertandingan secara LIVE Pay Per View dengan kualitas HD di channel Nex PPV. SVP Content Acquisition & Partnership Vidio, Dhini W Prayogo, menambahkan bahwa NEX Road to Champion bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi juga panggung lahirnya champion baru Indonesia. Vidio bangga menjadi bagian dari perjalanan ini dengan menghadirkan tayangan LIVE Pay Per View kepada audiens yang lebih luas di seluruh Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan combat sport sebagai salah satu sports category yang terus menunjukkan antusiasme tinggi dari para penggemar





