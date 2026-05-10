News on Kiai Ashari Using Staff of Ponpes for Criminal Activity and Involvement of Suspects

The news discusses Kiai Ashari, a suspect in the case of child sexual abuse, and his alleged involvement of the staff of the pesantren where he worked in his criminal activities. The investigation is ongoing and the police are looking into whether his close associates were involved in his actions and in protecting him during the legal process.

Kiai Ashari diduga dibantu oleh pengurus internal ponpes untuk melancarkan aksinya. Seorang warga Bekasi diduga ikut terlibat dalam kasus pencabulan Kiai AshariTerbongkar Modus "Pesan Tengah Malam" Kiai Ashari di Ponpes Pati dan Dugaan Adanya Upaya Suap Tutup Kasus Penyidik kini menelusuri adanya kemungkinan keterlibatan sejumlah orang terdekat tersangka dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Dari hasil pendalaman, muncul dugaan adanya pihak internal ponpes yang turut membantu Kiai Ashari untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan pengakuan sejumlah korban, N diduga berperan menyiapkan ruangan yang digunakan tersangka saat melakukan aksi pencabulan terhadap santriwati. Namun, menurut kuasa hukum korban, Ali Yusron dalam proses hukum sempat terkendala biaya untuk menghadirkan saksi ahli karena kondisi ekonomi keluarga korban.

"Orang tua korban bilang untuk makan saja susah. Akhirnya kami urunan untuk biaya saksi ahli," ujal Ali, dikutip Minggu (10/5/2026). Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang turut membantu pelarian Kiai Ashari, tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati di Pati. Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi mengatakan pihaknya telah mengamankan seorang warga di Bekasi, Jawa Barat terkait dugaan keterlibatan dalam kasus ini.

"Kami masih mendalami keterlibatan pihak lain atas pelarian dan upaya melindungi tersangka saat proses hukum berjalan. Satu orang di Bekasi sudah diamankan dan sedang didalami perannya," ujar Kapolresta Pati, pada Jumat (8/5/2026). Dalam pengembangan kasus ini, polisi sudah menerima laporan resmi dari lima orang korban. Bahkan pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi warga atau santriwati yang menjadi korban oknum kiai tersebut.

Founder dan Owner Bandar Laut Dunia Grup atau Balad Grup, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur menyorot sederet kasus penyelundupan Benih Bening Lobster atau BBL ke luar negeri. LPSK mengambil langkah proaktif untuk melindungi puluhan santriwati yang menjadi korban dugaan pencabulan di Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndholo Kusumo, Pati.

Sudah lapor sejak 2024, ayah santriwati korban pencabulan di Ponpes Pati mengaku dapat tekanan dan diremehkan oleh sejumlah pihak 'timun kok musuh duren',"Oknum Kiai berinisial AS (51) atau Ashari ditetapkan sebagai tersangka. Korban merupakan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Aksi bejat yang dilakukan Kiai Ashari di Ponpes Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah perlahan terbongkar oleh kesaksian para korban. Kini oknum telah jadi tersangka.

Seorang santriwati Ponpes Ndholo Kusumo Pati mewakili 50 korban membeberkan alasan kenapa para korban mau menuruti permintaan temani tidur Kiai Ashari. Gerakan Kiai Ashari pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah ternyata sudah lama dinilai janggal, santriwati sering diajak lakukan ini saat malam. Ashari, pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo yang diduga mencabuli 50 santriwati sejak 2008 sempat tak akui identitasnya sebagai seorang kiai ketika diringkus polisi.

