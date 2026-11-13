NEWLAB+ Raih Penghargaan Brand of the Year di London

Brand kecantikan Indonesia NEWLAB+ resmi menerima penghargaan Brand of the Year di London pada November 2026 dalam ajang bergengsi World Branding Awards.

Brand kecantikan Indonesia, NEWLAB+, secara resmi meraih predikat Brand of the Year di London pada November 2026. Pencapaian internasional yang prestisius ini diberikan kepada NEWLAB+ dalam ajang bergengsi World Branding Awards, khususnya pada kategori kesehatan dan kecantikan. Penghargaan ini secara formal diserahkan dalam seremoni resmi yang diselenggarakan di lokasi ikonik, Hampton Court Palace, London, Inggris, tepat pada tanggal 3 November 2026.

Kemenangan ini menandai momen penting dalam rekam jejak NEWLAB+ yang telah berkiprah selama tujuh tahun penuh di industri kecantikan Tanah Air. COO NEWLAB+, Yenny Laksana, menegaskan bahwa pencapaian global ini merupakan tonggak sejarah bagi perusahaan karena menjadi kali pertama brand tersebut memperoleh pengakuan formal melalui ajang penghargaan tingkat internasional. "Penghargaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan NEWLAB+ sebagai brand kecantikan asal Indonesia. Kami merasa bangga dan bersyukur atas pengakuan ini," ujar Yenny dalam keterangannya yang disampaikan pada Jumat, 13 November 2026.

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Rekam Jejak Penghargaan Nasional

Sebelum sukses membawa pulang penghargaan bergengsi dari London, NEWLAB+ telah membuktikan kredibilitasnya di kancah domestik. Pada bulan Februari 2026, brand tersebut mencatatkan sejarah baru dengan menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Pengakuan nasional ini diperoleh melalui kegiatan bertajuk "Deklarasi Produk Kecantikan Aman oleh Affiliator Terbanyak Secara Serentak" yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Dua prestasi besar ini, satu dari MURI dan satu lagi dari World Branding Awards, menjadi fondasi kokoh bagi NEWLAB+ dalam membangun dan memperkuat eksistensinya di industri kecantikan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga berusaha menanamkan kepercayaan konsumen melalui rekam jejak aktivitas yang transparan dan terukur baik di tingkat nasional maupun internasional.

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Fokus pada Edukasi dan Inovasi Produk

Strategi pengembangan bisnis NEWLAB+ menempatkan edukasi konsumen sebagai salah satu pilar utama kegiatan perusahaan. Hal ini dilandasi oleh kesadaran akan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat mengenai pemilihan dan penggunaan produk perawatan kulit atau skincare. Perusahaan juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai standar keamanan produk bagi para pengguna akhir.

Yenny Laksana menyebutkan bahwa masukan dan umpan balik dari konsumen turut menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga dalam pengembangan produk maupun peningkatan layanan perusahaan. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dan ekspektasi konsumen terhadap produk kecantikan terus berubah dinamis. Karena itu, perusahaan dituntut untuk terus menyesuaikan strategi pengembangan produk dan pelayanannya agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang selalu berevolusi.

Strategi Jangka Panjang di Bawah Kepemimpinan Baru

Penghargaan World Branding Awards 2026-2027 yang diraih ini menjadi salah satu dorongan kuat bagi NEWLAB+ untuk melanjutkan dan memperluas pengembangan bisnisnya ke depan. Perusahaan secara tegas menyatakan bahwa mereka akan tetap berfokus pada tiga hal utama, yaitu inovasi produk yang berkelanjutan, edukasi konsumen yang mendalam, serta peningkatan kualitas layanan pelanggan secara konsisten.

NEWLAB+ beroperasi di bawah kepemimpinan solid Meliani Muljoredjo sebagai Founder dan CEO, yang bekerja sama erat dengan Yenny Laksana sebagai COO. Keduanya mengarahkan visi pengembangan brand yang berfokus kuat pada produk perawatan kulit dan pentingnya edukasi penggunaan skincare yang tepat. Bagi NEWLAB+, penghargaan internasional pertama ini bukan hanya pencapaian baru, tetapi juga tantangan besar untuk menjaga konsistensi kualitas dan kepercayaan konsumen di tengah persaingan industri kecantikan yang terus berkembang dan semakin ketat.