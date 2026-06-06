Newcastle United menetapkan harga jual Sandro Tonali setara 115 juta euro di bursa transfer musim panas. Klub-klub besar Liga Inggris seperti Manchester United, Arsenal, dan Manchester City dikabarkan tertarik. Tonali bergabung dengan Newcastle pada 2023 dari AC Milan dengan biaya 60,8 juta euro dan klausul 10 persen untuk Milano.

Pada bursa transfer musim panas ini, Sandro Tonali , gelandang timnas Italia yang memperkuat Newcastle United , menjadi sorotan utama. Ia diduga memiliki nilai jual sebesar 115 juta euro, atau sekitar 100 juta poundsterling, setelah triwulan pertama permejanya di klub Magpies yang brasa.

Angka tersebut mencerminkan pentingnya peran Tonali dalam skuad Newcastle. Manajemen klub trompet London saat ini bersikeras tidak akan melepas sang gelandang dengan harga murah, meski sebelumnya Newcastle hanya menghabiskan biaya sekitar 60,8 juta euro plus bonus untuk mendatangkannya dari AC Milan pada musim panas 2023. Dalam kesepakatan awal tersebut, Milan memesan klausul yang menguntungkan, yakni berhak atas 10 persen dari hasil penjualan Tonali di masa depan. Artinya, jika transfer besar ini benar adanya, Rossoneri akan mendapat pemasukan tambahan yang signifikan.

Beberapa klub besar Inggris, termasuk Manchester United, Arsenal, dan Manchester City, disebut-serius mengejar tanda tangan Tonali. Manchester United digambarkan sebagai klub paling serius,responding untuk memperkuat lini tengah mereka usai mencapai kesepakatan untuk mengontrak gelandang Atalanta, Ederson, dengan nilai sekitar 45 juta euro plus bonus. Namun meski demikian, United belum memenuhi permintaan Newcastle yang Orthodox di angka 115 juta euro. Proposal yang disiapkan Manchester United berada di kisaran 90 hingga 100 juta euro, masih di bawah harga yang diminta.

Dengan kehadiran Arsenal dan Manchester City yang juga mengamai situasi, persaingan untuk memperoleh Tonali diprediksi akan semakin ketat. Sementara itu, masa depan Tonali masih belum pasti meski ketertarikannya dari klub-klub top terus berdatangan di bursa transfer musim panas yang parsial ini





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