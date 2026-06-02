New York New Jersey Stadium: Venue Final Piala Dunia 2026 dengan Kapasitas Terbesar

Stadion MetLife yang akan menjadi saksi bisu final Piala Dunia 2026 memiliki sejarah panjang, kapasitas tertinggi, dan akan menggelar lima laga fase grup serta seluruh jalur knock-out hingga pertandingan puncak.

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan memanfaatkan beberapa stadion berkapasitas besar. Salah satu venue yang paling menonjol adalah New York New Jersey Stadium yang dipilih sebagai tuan rumah laga final.

Secara resmi, stadion ini dikenal sebagai MetLife Stadium. Namun, selama turnamen, FIFA akan menggunakan nama New York New Jersey Stadium karena aturan yang melarang penggunaan nama sponsor. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, New Jersey, dalam kawasan Meadowlands Sports Complex. Letaknya yang relatif dekat dengan Manhattan memberikan akses yang sangat strategis bagi penonton.

New York New Jersey Stadium dibuka pada 2010 setelah dua tahun pembangunan yang dimulai pada 2007. Proyek tersebut menelan biaya sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp28,5 triliun. Pembangunan stadion tidak menggunakan dana pajak masyarakat melainkan sepenuhnya didanai oleh pihak swasta melalui kerja sama antara New York Giants dan New York Jets dalam New Meadowlands Stadium Company. Saat ini, stadion menjadi markas bersama kedua tim NFL tersebut sehingga sibuk sepanjang tahun.

Menurut FIFA, kapasitas resmi stadion ini adalah 78.576 kursi, yaitu terbesar di antara semua stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia 2026. Secara arsitektur, sebagian besar tribun tidak dilindungi atap, namun kondisi cuaca musim panas di kawasan tersebut dianggap ideal untuk pertandingan. FIFA akan memasang lapangan rumput alami sementara sesuai standar turnamen. Meski lebih dikenal sebagai kandang tim American football, stadion ini memiliki rekam jejak dalam menggelar pertandingan sepak bola internasional yang penting.

Pertandingan sepak bola pertama di arena tersebut adalah Piala Emas Concacaf 2011 antara Honduras versus Kosta Rika. Salah satu momen paling dramatis terjadi pada final Copa America Centenario 2016 ketika Chile mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Stadion juga menjadi venue utama Piala Dunia Antarklub 2025 di mana Chelsea menang 3-0 atas Paris Saint-Germain di final. Selain olahraga, New York New Jersey Stadium juga menjadi lokasi untuk konser-konser berskala besar seperti Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyonce, dan Bruce Springsteen.

Pada Piala Dunia 2026, stadion ini akan menampung五个 laga fase grup serta semua pertandingan dari babak 16 Besar hingga final. Pertandingan penutup adalah final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Jadwal pertandingan di venue tersebut antara lain: 23 Juni 2026, Norwegia melawan Senegal (Grup I); dan 1 Juli 2026, Laga 77 (Babak 16 Besar).

