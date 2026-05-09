New York Knicks OG Anunoby Absen, Tapi Timnya Tetap Menang

New York Knicks OG Anunoby terpaksa absen saat laga ketiga timnya dalam Playoff NBA 2025-2026 melawan Philadelphia 76ers. Meski kehilangan salah satu pemain kunci, Knicks tetap tampil solid dan meraih kemenangan pada laga ketiga.

Dokumentasi pebasket New York Knicks OG Anunoby dalam pertandingan kedua Playoff NBA 2025-2026 melawan Philadelphia 76ers. NBA Jakarta (ANTARA) - Pebasket New York Knicks OG Anunoby terpaksa absen saat laga ketiga timnya dalam Playoff NBA 2025-2026 melawan Philadelphia 76ers, dengan formatandalan itu tidak mengurangi daya gedor timnya yang menang 108-94 di kandang sendiri, sehingga kini memiliki rekor laga 3-0 (menang-kalah).

Anunoby mengalami cedera pada akhir laga kedua yang berlangsung Kamis (7/5) WIB, ketika dia tampil impresif dengan mencetak 24 poin. Pemain itu kemudian menuju ruang ganti dan tidak kembali ke bangku cadangan hingga pertandingan berakhir. Meski kehilangan salah satu pemain kunci, Knicks tetap tampil solid dan meraih kemenangan pada laga ketiga. Tim itu hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dalam laga keempat pada Minggu (10/5), guna memastikan tiket ke final Wilayah Timur.

Dia mencatatkan akurasi tembakan 61,9 persen dan 53,8 persen melalui garis tiga angka.





