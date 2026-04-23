Neville Kritik Pedas Kebijakan BlueCo di Chelsea: Kontrak Panjang dan Kurangnya Pemain Berpengalaman

Gary Neville mengkritik kebijakan pemilik Chelsea, BlueCo, yang dinilai terlalu fokus pada pemain muda dan memberikan kontrak jangka panjang. Ia juga menyoroti kurangnya pemain berpengalaman dalam skuad Chelsea dan membahas kandidat pelatih baru seperti Iraola dan Silva.

Kritik pedas dilontarkan oleh mantan pemain Manchester United, Gary Neville , terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemilik baru Chelsea , BlueCo. Neville menilai BlueCo terlalu fokus pada pemain muda dan gemar memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain serta pelatih, sebuah strategi yang menurutnya keliru dan berpotensi merugikan klub.

Ia menekankan bahwa pemberian kontrak dengan durasi enam hingga delapan tahun sejak awal adalah tindakan yang tidak masuk akal dan menunjukkan ketidaktahuan pemilik dalam mengelola sebuah klub sepak bola profesional. Pernyataan ini muncul di tengah performa Chelsea yang inkonsisten dan jauh dari harapan, memicu perdebatan mengenai arah kebijakan klub di bawah kepemilikan baru. Selain mengkritik kebijakan transfer dan kontrak, Neville juga menyoroti kurangnya pemain berpengalaman dalam skuad Chelsea saat ini.

Ia berpendapat bahwa kehadiran pemain berpengalaman sangat krusial untuk menjaga stabilitas tim, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di Liga Inggris. Pemain berpengalaman dapat memberikan bimbingan kepada pemain muda, menjaga mentalitas tim tetap kuat, dan memberikan kontribusi positif dalam situasi sulit. Kekurangan ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan Chelsea kesulitan meraih hasil positif secara konsisten.

Saat ini, manajemen Chelsea sedang aktif mencari pengganti Liam Rosenior, pelatih yang baru saja dipecat akibat serangkaian hasil buruk, termasuk kekalahan telak 0-3 dari Brighton. Beberapa nama pelatih potensial telah muncul dalam radar klub, termasuk Andoni Iraola dan Marco Silva. Andoni Iraola, pelatih Bournemouth, menjadi salah satu kandidat utama setelah berhasil membawa timnya bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris dan bahkan melampaui posisi Chelsea. Keberhasilan Iraola dalam membangun tim yang solid dan kompetitif menarik perhatian manajemen Chelsea.

Selain Iraola, Marco Silva, pelatih Fulham, juga masuk dalam pertimbangan. Silva dikenal memiliki pengalaman panjang di Liga Inggris dan mendapatkan pujian dari Eddie Howe atas kemampuannya dalam melatih. Namun, rekam jejak Silva di kompetisi Eropa yang masih terbatas menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, nama-nama seperti Xavi Hernandez, mantan pelatih Barcelona yang menyatakan ketertarikannya untuk melatih di Liga Inggris, dan Cesc Fabregas, legenda Chelsea, juga turut mencuri perhatian.

Di sisi lain, Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk memperkuat lini tengah mereka dengan Carlos Baleba dari Brighton. Sementara itu, Paul Pogba memberikan saran kepada Kobbie Mainoo untuk fokus pada mendapatkan menit bermain reguler agar kariernya terus berkembang. Situasi sepak bola Indonesia juga turut menjadi sorotan, dengan adanya kasus tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pemain Bhayangkara FC U-20, Fadly Alberto.

