NeutraDC Capai Kapasitas Penuh 21,5 MW di JKT-1 untuk Mendukung AI

PT NeutraDC mengoperasikan penuh kapasitas 21,5 MW di data center Cikarang. Langkah ini mendukung pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital dan teknologi kecerdasan buatan.

PT Telkom Data Ekosistem yang dikenal sebagai NeutraDC telah berhasil mengoperasikan seluruh kapasitas IT sebesar 21,5 megawatt di NeutraDC Hyperscale Data Center lokasi Cikarang dengan kode JKT-1 secara penuh. Pencapaian operasional penuh ini dijadwalkan akan tercapai pada kuartal IV tahun 2026 setelah semua pelanggan resmi mulai mengoperasikan infrastruktur yang tersedia di fasilitas tersebut. Sebagai perusahaan penyedia infrastruktur data center yang merupakan operating company dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk, langkah strategis ini menandai tonggak penting dalam penyediaan layanan digital berskala besar.

Kapasitas Terisi Penuh Mendorong Ekspansi Infrastruktur Digital

Pencapaian pencapaian operasional penuh pada kapasitas 21,5 megawatt ini menjadi momentum krusial bagi NeutraDC untuk melanjutkan rencana pengembangan kapasitas berikutnya di masa depan. Perusahaan memiliki peluang signifikan untuk melakukan ekspansi lebih lanjut di wilayah Cikarang serta memilih lokasi-lokasi strategis lainnya guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Langkah ambisius ini dilakukan secara proaktif untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan infrastruktur digital yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan beban komputasi yang masif.

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Fokus Utama Menghadapi Lonjakan Beban Komputasi Kecerdasan Buatan

Salah satu pendorong utama peningkatan kebutuhan infrastruktur ini adalah pertumbuhan beban komputasi yang sangat tinggi untuk aplikasi berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Seiring dengan adopsi AI yang semakin luas di berbagai sektor industri, daya komputasi yang dibutuhkan oleh para pengguna layanan cloud dan hyperscale mengalami peningkatan drastis. NeutraDC mempersiapkan diri untuk menjadi tulang punggung infrastruktur yang mampu menangani kompleksitas dan volume data yang dihasilkan oleh ekosistem teknologi modern tersebut.

Target Pengembangan Bertahap Menuju 400 Megawatt hingga 1 Gigawatt

NeutraDC menetapkan target pengembangan kapasitas data center secara bertahap hingga mencapai 400 megawatt dalam jangka menengah. Visi jangka panjang perusahaan bahkan lebih ambisius dengan aspirasi untuk mencapai kapasitas total sebesar 1 gigawatt di Indonesia dan Asia Tenggara. Pencapaian visi raksasa ini akan direalisasikan melalui ekspansi fisik di berbagai lokasi strategis serta pengembangan ekosistem kawasan industri yang terintegrasi secara menyeluruh.

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Kepemimpinan Menekankan Relevansi Infrastruktur Terhadap Kebutuhan Pasar

CEO NeutraDC Group Rakhmad Tunggal Afifuddin menyampaikan bahwa fokus utama NeutraDC adalah mengembangkan infrastruktur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Menurutnya, terisinya seluruh kapasitas Gedung 1 Cikarang menunjukkan adanya kebutuhan pasar yang kuat terhadap infrastruktur digital yang terus berkembang pesat. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap penambahan kapasitas harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dari sisi pengguna akhir.

Strategi Jangka Panjang Menjaga Relevansi Teknologi Masa Depan

Rakhmad Tunggal Afifuddin menambahkan bahwa bagi NeutraDC, pencapaian operasional penuh bukan sekadar tentang menambah angka kapasitas, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun relevan dengan perkembangan teknologi ke depan. Kepentingan strategis ini menuntut perusahaan untuk selalu menyesuaikan standar teknis dan skalabilitas layanan agar tetap kompetitif di tengah dinamika industri teknologi global. Dengan pendekatan yang berpusat pada pelanggan, NeutraDC berupaya mempertahankan posisi terdepan dalam penyediaan layanan data center hyperscale di kawasan Asia Tenggara.