Netty Prihartini Undur Diri Dari Polri: Proses Administrasi Pengakhiran Dinas AKBP

Kabagrenmin Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Netty Prihartini, resmi mengumumkan pengunduran diri. Artikel ini mengupas prosedur hukum dan dokumen yang diperlukan untuk Pemberhentian Dengan Hormat bagi anggota Polri.

Ajeng Najwa Netty Prihartini yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengumumkan keputusan untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian. Penyelesaian proses administrasi pengakhiran dinas bagi anggota Polri tidak serta-merta langsung menghentikan status kedinasan seorang pejabat, melainkan harus melalui mekanisme administratif yang ketat sesuai regulasi yang berlaku.

Alasan Prinsip Dan Hati Nurani

Netty Prihartini menjelaskan bahwa keputusannya untuk meninggalkan institusi yang pernah menjadi bagian dari pengabdian hidupnya diambil karena alasan prinsip dan hati nurani. Dalam unggahan resminya, dia menyatakan bahwa meskipun meninggalkan kepolisian bukanlah hal yang mudah, hal tersebut terasa lebih menyakitkan jika harus bertahan dalam tatanan yang sudah tidak lagi sejalan dengan hati nurani masing-masing individu.

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Kerangka Hukum Perpolri Nomor 1 Tahun 2019

Pengunduran diri anggota Polri secara resmi diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri. Dasar hukum ini menjadi pedoman utama dalam menyalurkan aspirasi anggota yang ingin mengakhiri masa tugasnya sebelum mencapai batas usia pensiun secara resmi.

Dalam Pasal 1 angka 15 peraturan tersebut, pengunduran diri atas permintaan sendiri atau yang dikenal dengan istilah Atas Permintaan Sendiri atau APS didefinisikan sebagai pemberhentian karena permohonan dari pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai batas usia pensiun.APS ini termasuk salah satu bentuk Pemberhentian Dengan Hormat atau PDH yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3.

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Dokumen Pendukung Yang Diperlukan

Khusus bagi anggota Polri yang mengajukan APS, Pasal 37 ayat 2 huruf d mengatur sejumlah dokumen tambahan yang harus disertakan untuk melengkapi berkas administrasi. Dokumen kunci yang wajib ada meliputi surat permohonan dari anggota yang bersangkutan di atas meterai serta surat persetujuan istri atau suami yang diketahui oleh kepala satuan kerja.

Selain itu, pasal 38 ayat 1 menyatakan secara administratif bahwa polisi yang hendak mengajukan PDH harus melengkapi beberapa dokumen lain yang spesifik. Di antara persyaratan tersebut adalah fotokopi keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Pegawai Harian Organik jika memiliki, serta fotokopi akte kelahiran anak yang berusia di bawah 25 dua puluh lima tahun.

Para calon pemberhentian juga wajib menyertakan surat keterangan hasil penelitian bagi yang berhak atas usulan kenaikan pangkat pengabdian dan surat pernyataan tidak pernah dihukum dari Kasatker. Selain itu, persyaratan fisik berupa pasfoto berwarna ukuran empat kali enam centimeter sebanyak lima lembar dengan berpakaian dinas dan latar belakang warna biru juga harus disiapkan.

Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya adalah surat keterangan dari Kasatker yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya. Hal ini memastikan tidak ada aset negara yang masih terutang oleh anggota yang bersangkutan saat proses administratif berjalan.

Mekanisme Pengajuan Dan Persetujuan

Perpolri Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur jalur pengajuan permohonan PDH di tingkat Mabes Polri dengan hierarki wewenang yang jelas. Untuk anggota berpangkat AKBP atau lebih rendah, kewenangan pemberhentian final berada di tangan Kapolri. Hal ini menunjukkan tingkat pengawasan yang tinggi terhadap keputusan pengunduran diri pejabat menengah ke atas.

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Untuk anggota berpangkat AKBP dan PNS Polri golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri, permohonan diajukan oleh kepala satuan kerja atau kapolda kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia melalui Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri. Setelah permohonan diterima, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi secara menyeluruh.

Jika tidak ditemukan permasalahan dalam berkas, usulan PDH anggota berpangkat Ipda hingga AKBP diajukan kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan keputusan resminya. Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri merupakan bagian integral dari proses administrasi pemberhentian dengan hormat yang kompleks.

Pengajuan permohonan dan penetapan keputusan pemberhentian merupakan tahapan yang berbeda namun saling berkaitan. Anggota Polri yang menjalani PDH mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi AKBP Netty Prihartini, jika mundur dengan hak pensiun, dia harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan telah berusia 50 lima puluh tahun dan telah menjalankan masa kerja 20 dua puluh tahun.

Proses ini menjamin integritas institusi kepolisian dan memastikan setiap anggota yang memutuskan untuk pergi atau bertahan memiliki dasar hukum yang kuat. Kejelasan prosedur ini juga melindungi hak-hak sipil dan profesional para personel yang telah mengabdikan tenaganya bagi negara dan bangsa selama bertahun-tahun.