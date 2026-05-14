Netflix Tur Dunia KPop Demon Hunters

Netflix mengumumkan rencananya untuk tur konser global KPop Demon Hunters, yang akan menampilkan kisah girl grup K-pop populer, pemburu iblis, dan boy band rival. Tur ini digambarkan sebagai pengalaman langsung menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang Oscar dua kali ini dengan cara spektakuler.

KPop Demon Hunters. (Soompi) JawaPos.com - Popularitasnya tak pernah padam di dunia hiburan Korea, KPop Demon Hunters berencana akan mengadakan tur dunia . Dikutip dari Soompi, Kamis (14/5), Netflix secara resmi mengumumkan rencananya untuk tur konser global KPop Demon Hunters.

Selain itu, detail telah diungkapkan tentang tur dunia tersebut, digambarkan sebagai pengalaman langsung menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang Oscar dua kali ini dengan cara spektakuler. KPop Demon Hunters menghadirkan kisah sebuah girl grup K-pop populer yang tiketnya terjual habis di stadion pada siang hari. Mereka juga bekerja sambilan sebagai pemburu iblis untuk melindungi penggemar mereka dari bahaya supernatural di malam hari. Boy band rival yang terdiri dari iblis-iblis yang menyamar, juga mengganggu hidup mereka hingga kewalahan.

Ahn Hyo Seop yang menjadi pengisi suara Jinu, pemimpin misterius dari boy band Saja Boys yang jahat ternyata mendapat perhatian public. Soundtrack-nya, terutama lagu Golden dan My Idol, juga berhasil menanjak di tangga lagu dunia, membawa kegembiraan tersendiri. KPop Demon Hunters mendapat nominasi untuk Film Animasi Terbaik, bersaing dengan Arco, Elio, In Your Dreams, Little Amélie or the Character of Rain, dan Zootopia 2.

Selain itu, yang menjadi soundtracknya, Golden dengan penyanyinya yaitu girl grup fiksi HUNTR/X masuk dalam nominasi Lagu Terbaik. Untuk informasi lebih lanjut tentang tur, termasuk kota, tanggal, dan detail tentang penjualan tiket, akan diungkapkan akhir tahun ini, nantikan y





