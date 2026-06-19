Film Aku Sebelum Aku mengikuti perjalanan Jati, seorang remaja cerdas dan berprestasi yang selama ini berusaha memenuhi harapan besar dari keluarganya. Ketika berhasil meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi sekolah bergengsi, pencapaian tersebut justru menjadi titik awal munculnya tekanan emosional yang selama ini ia pendam.

Netflix Rilis Teaser Film Aku Sebelum Aku , Drama Keluarga Terbaru Garapan Gina S. Noer . Film ini mengikuti perjalanan Jati, seorang remaja cerdas dan berprestasi yang selama ini berusaha memenuhi harapan besar dari keluarganya.

Ketika berhasil meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi sekolah bergengsi, pencapaian tersebut justru menjadi titik awal munculnya tekanan emosional yang selama ini ia pendam. Di tengah rasa cemas yang semakin kuat dan ekspektasi yang terus bertambah, Jati mengalami serangan panik yang membuatnya mempertanyakan banyak hal dalam hidupnya. Ia kemudian harus berjuang menemukan kembali dirinya sendiri sebelum ambisi dan harapan sang ayah menghancurkan hubungan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.

Film ini menghadirkan kisah tentang pencarian identitas, penerimaan diri, serta pentingnya komunikasi dalam keluarga, terutama ketika orang tua dan anak memiliki pandangan yang berbeda mengenai masa depan. Nama Gina S. Noer sudah tidak asing di industri perfilman Indonesia. Ia dikenal sebagai penulis, produser, dan sutradara yang berhasil meraih dua Piala Citra melalui film Keluarga Cemara dan Dua Garis Biru. Lewat Aku Sebelum Aku, Gina kembali menghadirkan cerita keluarga yang hangat sekaligus penuh refleksi





tribunnews / 🏆 37. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aku Sebelum Aku Netflix Drama Keluarga Gina S. Noer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Film 'Saat Aku Bersuara' Tayang Hari Ini, Angkat Perlawanan Penyintas Kekerasan SeksualTabloid Bintang

Read more »

Film Saat Aku Bersuara Tayang Hari Ini, Marshanda Perankan Korban Kekerasan SeksualFilm 'Saat Aku Bersuara' resmi tayang, mengangkat isu kekerasan seksual dan mengajak korban untuk berani bersuara.

Read more »

3 Film Indonesia Tayang Hari Ini, Cerita Lila hingga Saat Aku Bersuara Siap Ramaikan BioskopCerita Lila, Dukun Magang, dan Saat Aku Bersuara tayang serentak, ini sinopsis lengkapnya.

Read more »

Marshanda Jadi Nadia Dalam Film Saat Aku Bersuara, Bahas Harapan, Perjuangan dan KeadilanFilm Saat Aku Bersuara menempatkan Marshanda sebagai karakter utama, yakni Nadia, pengacara yang jadi korban pemerkosaan dua pria bertopeng.

Read more »