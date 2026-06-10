Netflix Luncurkan Fitur Klip Vertikal untuk Mempermudah Penemuan Konten di Asia‑Pasifik

Netflix memperkenalkan fitur Klip, video vertikal yang menampilkan cuplikan singkat film dan serial, sebagai upaya meningkatkan personalisasi penemuan konten di ponsel. Fitur ini pertama kali hadir di Korea Selatan dan Jepang, kemudian akan diperluas ke Indonesia dan negara‑negara lain, bersamaan dengan pengembangan halaman kurasi tematik seperti "Diadaptasi Dari Buku Favoritmu".

Netflix terus berinovasi dalam cara pengguna menemukan konten di platform streaming, menanggapi tren konsumsi yang semakin cepat dan dominasi video pendek. Pada bulan Juli mendatang, layanan streaming asal Amerika Serikat ini akan meluncurkan fitur baru bernama Klip pada aplikasi selulernya di Korea Selatan dan Jepang, sebelum akhirnya diperluas ke negara‑negara lain di kawasan Asia‑Pasifik, termasuk Indonesia.

Fitur video vertikal ini memungkinkan pengguna menelusuri cuplikan singkat dari film atau serial dalam format portrait yang lebih cocok dengan kebiasaan menonton di ponsel. Pengguna dapat menyimpan judul yang disukai ke daftar tontonan, membagikannya kepada teman, bahkan langsung membuka halaman detail untuk mulai menonton. Semua rekomendasi yang muncul dalam feed Klip disesuaikan secara personal berdasarkan riwayat menonton masing‑masing anggota, menjadikan proses penemuan konten lebih cepat dan relevan.

Sebagai bagian dari strategi memperkuat pengalaman penemuan konten, Netflix juga mengembangkan koleksi tematik dan halaman kurasi yang dibangun di atas data perilaku penonton. Mulai dari tema global seperti perayaan internasional hingga kategori berbasis hobi lokal, halaman‑halaman khusus ini membantu pengguna menemukan tayangan yang sesuai dengan minat pribadi. Salah satu contoh terbaru adalah halaman "Diadaptasi Dari Buku Favoritmu", yang menampilkan serial dan film yang diangkat dari novel atau karya sastra populer.

Pendekatan ini tidak hanya menambah nilai bagi pengguna yang ingin menelusuri adaptasi literatur, tetapi juga memberikan peluang bagi kreator untuk menonjolkan cerita mereka dalam format yang lebih tersegmentasi. Dalam sebuah webinar pada Rabu 10 Juni, CEO Netflix Asia‑Pasifik, Stone, menegaskan bahwa platform streaming kini tidak hanya bersaing dalam menyediakan katalog yang lebih besar, melainkan juga dalam menciptakan sistem penemuan konten yang lebih efektif.

"Dengan terus beradaptasi terhadap preferensi anggota, menghadirkan format konten baru, serta menyediakan berbagai teknologi yang membantu kreator menghidupkan cerita mereka dengan cara‑cara inovatif, kami ingin menjadi destinasi utama untuk hiburan yang relevan dan menarik, baik secara lokal maupun global," ujarnya. Langkah lanjutan ini menegaskan komitmen Netflix untuk tetap relevan di tengah persaingan sengit di industri streaming, di mana kecepatan, personalisasi, dan format video pendek menjadi kunci utama dalam mempertahankan perhatian penonton yang semakin terbiasa dengan konsumsi konten cepat dan vertikal





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Netflix Fitur Klip Streaming Penemuan Konten Video Vertikal

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