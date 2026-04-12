Netanyahu Usulkan Serangan Militer ke Iran: Hanya Trump yang Setuju, Ungkap Kerry

Mantan Menlu AS, John Kerry, mengungkap bahwa Netanyahu pernah mengusulkan serangan militer terhadap Iran. Hanya Presiden Donald Trump yang menyetujui usulan tersebut. Informasi ini terungkap dalam wawancara di program 'The Briefing with Jen Psaki'.

Presiden Amerika Serikat (AS) dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu , bertemu di Gedung Putih pada Senin (7/4/2025). Pertemuan ini menjadi sorotan utama, mengingat ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Diskusi mereka berfokus pada berbagai isu strategis, termasuk program nuklir Iran , kebijakan keamanan regional, dan kerja sama bilateral.

Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas perkembangan terakhir dalam negosiasi damai antara Israel dan Palestina, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai solusi dua negara. Kehadiran Netanyahu di Gedung Putih menunjukkan komitmen kuat dari kedua negara untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat aliansi strategis antara AS dan Israel, yang krusial dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan global.\Dalam wawancara di program 'The Briefing with Jen Psaki' pada Jumat (10/4/2026), mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengungkapkan informasi penting terkait usulan serangan militer terhadap Iran yang diajukan oleh Netanyahu. Kerry mengaku terlibat dalam berbagai diskusi dengan Netanyahu mengenai masalah ini. Ia menjelaskan bahwa Netanyahu secara langsung menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden AS saat itu, Barack Obama. Kerry menuturkan bahwa hanya satu presiden AS yang menyetujui usulan tersebut, yaitu Donald Trump. Menurut Kerry, Netanyahu tidak hanya mengusulkan serangan, tetapi juga menyampaikan usulan tersebut secara sistematis dalam empat poin utama. Usulan serangan tersebut dirancang untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap Iran, termasuk menargetkan para pemimpin, memicu perubahan rezim, menghancurkan kekuatan militer, dan memicu pemberontakan. Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan sensitifnya isu Iran bagi kebijakan luar negeri AS dan Israel. Diskusi yang melibatkan berbagai tokoh penting dalam pemerintahan AS juga mencerminkan berbagai pandangan yang ada terkait strategi terbaik dalam menghadapi Iran.\Perang Iran yang tengah jeda ditandai oleh serangan AS dan Israel pada 28 Februari ke berbagai target, termasuk Teheran. Serangan tersebut mengakibatkan kematian pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatullah Ali Khamenei. AS menyebut misi ini sebagai Operation Epic Fury, sementara Israel menamainya Operation Roaring Lion. Serangan ini merupakan eskalasi signifikan dalam konflik yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Dampak dari serangan ini sangat luas, menyebabkan peningkatan ketegangan regional dan mendorong spekulasi tentang potensi konflik yang lebih luas. Tindakan militer ini juga memicu reaksi keras dari Iran, yang mengutuk serangan tersebut dan bersumpah untuk membalas. Kondisi ini menyoroti kompleksitas dan bahaya yang terkait dengan konfrontasi militer di wilayah tersebut. Selain itu, dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah semakin rumit, dengan berbagai negara yang memiliki kepentingan dan agenda masing-masing. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa solusi damai yang berkelanjutan dan komprehensif sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Peristiwa ini juga menyoroti peran penting Pakistan sebagai penengah dalam konflik antara Iran dan AS, menunjukkan kebutuhan akan upaya diplomatik untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun stabilitas regional





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »