Netanyahu Tegaskan Hubungan Strategis dengan Trump Meski Ada Perbedaan Taktis

Netanyahu menyatakan hubungan diplomatik dengan mantan Presiden Trump tetap kuat meski terjadi perbedaan taktis, sambil menyoroti dinamika krisis di Lebanon, Masjid Al‑Aqsa, dan upaya diplomasi regional.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pada sebuah wawancara eksklusif dengan CNBC pada Rabu, 3 Juni 2026, bahwa hubungan diplomatiknya dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap kuat meski pernah terjadi perbedaan pandangan tentang kebijakan militer.

Netanyahu menyebut ikatan kedua pemimpin sebagai "sahabat terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih" dan menegaskan adanya tujuan bersama yang melampaui perbedaan taktis yang kadang muncul, serupa dengan dinamika dalam sebuah keluarga. Ia menambahkan bahwa perbedaan taktis tersebut tidak mengikis kepercayaan inti antara kedua negara, melainkan justru menegaskan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang selaras dengan aspirasi keamanan Israel.

Ketegangan terbaru muncul ketika Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben‑Gvir, melakukan tindakan provokatif dengan memasuki kompleks Masjid Al‑Aqsa di Yerusalem Timur, menimbulkan kecaman internasional dan menambah beban diplomatik bagi pemerintahan Netanyahu. Sementara itu, di perbatasan utara, serangan militer Israel ke Lebanon, termasuk ancaman pengeboman ibu kota Beirut, menimbulkan keprihatinan di Washington. Kritikan Trump sebelumnya terhadap operasi tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa tindakan militer dapat menggangu stabilitas regional dan menghambat proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.

Meskipun demikian, Netanyahu menegaskan bahwa perbedaan tersebut bersifat taktis dan tidak mengubah komitmen bersama untuk menegakkan keamanan di kawasan Timur Tengah. Netanyahu juga menyinggung pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik Israel‑Lebanon, mengingat Lebanon kini memilih jalur diplomasi untuk mengakhiri bentrokan bersenjata. Ia mengapresiasi upaya diplomatik Lebanon sebagai langkah positif yang dapat membuka ruang bagi dialog yang lebih konstruktif antara kedua negara, sekaligus mengurangi potensi eskalasi militer yang dapat mengganggu proses perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Dengan menegaskan kembali ikatan strategis dengan Donald Trump, Netanyahu berharap dukungan Washington dapat memperkuat posisi Israel dalam negosiasi regional, sekaligus menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik di Timur Tengah





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