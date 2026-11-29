Benjamin Netanyahu mengumumkan pengunduran diri sebagai PM Israel setelah tekanan politik meningkat, sambil menawarkan diri untuk jabatan kedua dalam pemerintahan baru di bawah Gadi Eisenkot.

Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan kesiapannya untuk melepaskan kekuasaan dan mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Israel. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap meningkatnya tekanan politik yang dialaminya, khususnya setelah Gadi Eisenkot dari Partai Yashar berhasil mengonsolidasikan dukungan dari berbagai faksi politik. Tindakan Netanyahu ini menandai titik balik signifikan dalam dinamika kepemimpinan Israel pasca pemilihan umum yang berlangsung pada 27 Oktober 2026 lalu.

Mekanisme Pembentukan Pemerintahan Baru

Presiden Israel telah menunjuk Gadi Eisenkot dari Partai Yashar dengan mandat khusus untuk membentuk pemerintahan baru. Penunjukan ini dilakukan dalam konteks hasil pemilihan umum yang dinilai tidak menghasilkan pemenang mayoritas yang jelas, sehingga membutuhkan konsolidasi koalisi yang luas. Proses ini menjadi krusial untuk memastikan stabilitas politik di tengah situasi yang kompleks dan dinamis.

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Sebelumnya, Partai Yashar secara aktif berupaya menjalin negosiasi dengan Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu. Namun, laporan menunjukkan bahwa tawaran negosiasi yang dinilai realistis, tulus, dan cepat dari pihak Eisenkot justru ditolak serta dihindari oleh tim Netanyahu. Meskipun demikian, pintu diplomasi tetap dibuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai prinsip dasar dan isu-isu kebijakan bersama.

Posisi Stakeholder dan Dinamika Politik

Netanyahu menilai bahwa dirinya adalah figur yang seharusnya memimpin pemerintahan baru, namun ia akhirnya memilih untuk mengesampingkan ambisi pribadi demi kepentingan negara. Ia menyatakan bahwa ancaman eksistensi yang dihadapi Israel tidak lagi dapat ditangani jika ia tetap bertahan dalam jabatan yang memicu polarisasi tinggi. Pernyataan ini disampaikan oleh Netanyahu dalam kutipan yang dilansir dari Reuters pada Minggu, 29 November 2026.

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Gadi Eisenkot sebagai tokoh sentral dalam pembentukan pemerintahan ini terus membuka pintu bagi Netanyahu untuk melakukan negosiasi serius. Eisenkot mengajak Netanyahu dan timnya dari Partai Yashar untuk berdiskusi mengenai prinsip dasar maupun isu kebijakan yang menjadi agenda bersama. Langkah ini menunjukkan keinginan untuk inklusivitas meskipun sebelumnya terjadi penolakan atas tawaran negosiasi awal.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Selain bernegosiasi dengan Partai Likud, Gadi Eisenkot juga dilaporkan telah berhasil mencapai kesepakatan koalisi dengan partai sayap kiri, Partai Demokrat. Kerjasama ini diperkuat dengan dukungan dari partai sayap kanan, Yisrael Beiteinu, yang membentuk blok mayoritas potensial dalam parlemen. Kesepakatan dengan berbagai faksi politik ini merupakan langkah konkret menuju stabilisasi pemerintahan setelah periode kekosongan kepemimpinan.

Netanyahu juga menawarkan diri untuk menempati posisi kedua dalam skema kesepakatan rotasi kekuasaan bersama Eisenkot. Penawaran ini menunjukkan keinginan untuk tetap terlibat dalam proses politik meskipun harus relinquishing posisi utama. Langkah ini diharapkan dapat meredam ketegangan politik dan memastikan kelancaran pelaksanaan agenda nasional Israel ke depannya.