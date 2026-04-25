Netanyahu Jalani Terapi Radiasi untuk Kanker Prostat Stadium Awal, Muncul Dugaan Video Deepfake

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkapkan bahwa ia telah menjalani terapi radiasi untuk kanker prostat stadium awal. Informasi ini terungkap dalam laporan medis tahunannya yang sempat ditunda publikasinya. Selain itu, beredar spekulasi mengenai penggunaan teknologi deepfake dalam video-video yang menampilkan Netanyahu.

Kabar mengenai kondisi kesehatan Perdana Menteri Israel , Benjamin Netanyahu , menjadi sorotan setelah laporan medis tahunannya dirilis pada hari Jumat. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Netanyahu telah didiagnosis dan diobati untuk tumor ganas stadium awal.

Informasi ini, yang sebelumnya tidak diumumkan secara langsung, muncul bersamaan dengan penjelasan Netanyahu di media sosial mengenai penundaan publikasi laporan tersebut selama dua bulan. Alasan penundaan ini, menurut Netanyahu, adalah untuk mencegah penyebaran propaganda palsu terhadap Israel di tengah situasi perang yang sedang berlangsung, khususnya terkait konflik dengan Iran. Netanyahu, yang berusia 76 tahun, menekankan bahwa ia meminta penundaan tersebut agar tidak memberikan amunisi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin merusak citra Israel.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menjelaskan bahwa tumor tersebut ditemukan saat ia menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah menjalani operasi untuk pembesaran prostat jinak pada tahun 2024 dan sejak itu berada di bawah pengawasan medis rutin. Tumor ganas stadium awal ini kemudian ditemukan selama salah satu pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan laporan medis yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan Netanyahu secara keseluruhan baik, ia telah menjalani terapi radiasi untuk mengatasi kanker prostat stadium awal tersebut.

Namun, baik laporan medis maupun Netanyahu tidak memberikan informasi spesifik mengenai kapan tepatnya terapi radiasi tersebut dilakukan. Dokter yang menangani Netanyahu, Aharon Popovtser, direktur unit onkologi Rumah Sakit Hadassah, menyatakan bahwa diagnosis dilakukan pada stadium awal dan kanker prostat merupakan kondisi yang umum terjadi pada pria seusianya. Popovtser meyakinkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pencitraan dan tes darah, penyakit tersebut telah hilang. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Netanyahu telah berhasil melewati masa sulit ini dan kini dalam kondisi yang stabil.

Informasi ini tentu memberikan sedikit ketenangan di tengah ketegangan politik dan militer yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi kesehatan seorang pemimpin negara, terutama di saat-saat krusial seperti ini, menjadi perhatian publik yang sangat besar. Selain kabar mengenai tumor ganas yang telah diobati, muncul pula isu terkait keaslian video-video yang menampilkan Perdana Menteri Netanyahu. Pada Maret 2026, spekulasi luas beredar mengenai kemungkinan penggunaan kecerdasan buatan (AI) atau teknologi deepfake dalam pembuatan video-video tersebut.

Munculnya dugaan ini dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung dan memicu berbagai rumor mengenai keberadaan dan kondisi Netanyahu. Bahkan, video-video yang seharusnya menjadi 'bukti kehidupan' justru menimbulkan kecurigaan di kalangan publik. Hal ini menunjukkan betapa rentannya informasi di era digital dan pentingnya verifikasi yang cermat sebelum mempercayai berita yang beredar. Penggunaan teknologi AI untuk menciptakan video palsu yang meyakinkan dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam konteks politik dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam membedakan antara informasi yang benar dan palsu. Pemerintah dan pihak berwenang juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran disinformasi dan melindungi integritas informasi publik. Situasi ini menyoroti tantangan baru dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat diandalkan. Ke depan, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan platform media sosial, untuk memerangi penyebaran disinformasi dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya





