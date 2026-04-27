Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa tumor ganas stadium awal ditemukan dalam pemeriksaan rutin tahunan. Ia menunda rilis laporan medis selama dua bulan untuk mencegah Iran menyebarkan propaganda palsu. Netanyahu telah menjalani perawatan dan menyatakan masalah tersebut telah dihilangkan. Selain itu, laporan juga mencakup kebakaran hutan di Jepang, insiden penembakan di acara Trump, ketegangan AS-Iran, dan pernyataan Gubernur Kaltim.

Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu , mengumumkan bahwa tumor ganas stadium awal telah ditemukan selama pemeriksaan rutin tahunan yang dirilis pada Jumat.

Pria berusia 76 tahun itu menyatakan bahwa berkat perawatan yang maksimal, masalah tersebut telah dihilangkan dan tidak meninggalkan jejak. Netanyahu, yang merupakan perdana menteri Israel paling lama menjabat, menunda rilis laporan medis selama dua bulan untuk mencegah Iran menyebarkan propaganda palsu terhadap Israel. Ia menjelaskan bahwa pada Senin, untuk mencegah lebih banyak propaganda palsu, ia menjalani operasi untuk pembesaran prostat jinak pada tahun 2024 dan sejak itu berada di bawah pengawasan medis rutin. Tumor tersebut ditemukan selama pemeriksaan terakhir.

Menurut laporan medis, yang menyatakan bahwa Netanyahu dalam keadaan sehat, ia dirawat dengan terapi radiasi untuk kanker prostat stadium awal. Baik laporan medis maupun Netanyahu tidak menyebutkan kapan perawatan tersebut dilakukan. Aharon Popovtser, direktur unit onkologi Rumah Sakit Hadassah, mengatakan Netanyahu didiagnosis pada stadium awal, dan mencatat bahwa kanker prostat umum terjadi pada pria seusianya. Pada bulan Maret, selama pertempuran dengan Iran, rumor yang beredar di media sosial dan disiarkan di media pemerintah Iran mengklaim bahwa Netanyahu telah meninggal.

Untuk membantah klaim tersebut, Netanyahu merekam video dirinya mengunjungi sebuah kafe di Yerusalem. Netanyahu menjalani operasi prostat pada tahun 2024 setelah didiagnosis menderita infeksi saluran kemih akibat pembesaran prostat jinak. Pada tahun 2023, ia dipasangi alat pacu jantung. Sementara itu, kebakaran hutan di timur laut Jepang semakin meluas dengan kobaran api yang terus menerus selama lima hari berturut-turut, menghanguskan 1.373 hektare.

Selain itu, Cole Tomas Allen, lulusan teknik, disebut sebagai tersangka penembakan di acara Trump. Sosok ini diduga memiliki latar belakang ilmuwan dan insinyur komputer. Ketegangan antara AS dan Iran di Selat Hormuz memicu penyitaan kapal dan ancaman pelanggaran hukum internasional, berdampak pada pelaut dan pasokan energi global. Sultan Oman Haitham bin Tariq Al Said bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Muscat untuk membahas inisiatif mediator untuk menyelesaikan konflik regional.

Insiden penembakan terjadi dalam acara jamuan makan malam White House menjadi sorotan publik. Lokasi acara itu diketahui sama dengan lokasi percobaan pembunuhan Reagan. Pelaku penembakan di acara jamuan makan malam Gedung Putih telah diamankan. Pelaku menyebut penembakan itu menargetkan pejabat pemerintahan Amerika Serikat.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendapat sorakan dari hadirin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengungkap empat alasan tidak temui massa aksi 21 April, mulai dari fokus tuntutan ke DPRD hingga faktor keamanan di lapangan. Presiden Israel Isaac Herzog memutuskan menolak memberikan grasi kepada Benjamin Netanyahu dalam kasus korupsi, memicu ketidakpastian politik di tengah konflik regional.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Benjamin Netanyahu Kanker Prostat Propaganda Iran Kebakaran Hutan Jepang Ketegangan AS-Iran

United States Latest News, United States Headlines

