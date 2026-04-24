Netanyahu Berhasil Jalani Pengobatan Kanker Prostat, Ketegangan Global Meningkat

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan sembuh dari kanker prostat stadium awal. Sementara itu, ketegangan geopolitik terus meningkat dengan berbagai insiden dan pernyataan dari berbagai negara, termasuk Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Berita ini juga mencakup perkembangan di dalam negeri Indonesia dan dunia teknologi.

Perdana Menteri Israel , Benjamin Netanyahu , dilaporkan telah berhasil menjalani pengobatan untuk kanker prostat stadium awal. Informasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi pada Jumat, 24 April 2026, yang menyebutkan bahwa deteksi dini kanker tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan tahunan rutin.

Terapi yang dijalani Netanyahu diklaim sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kesehatan tersebut tanpa meninggalkan sisa penyakit. Meskipun demikian, Netanyahu juga menjalani terapi radiasi sebagai bagian dari perawatan komprehensifnya. Laporan kesehatan umum pada Sabtu, 25 April 2026, mengonfirmasi kondisi Netanyahu yang sehat secara keseluruhan. Netanyahu, yang memegang rekor sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Israel, mengungkapkan bahwa ia sengaja menunda publikasi laporan kesehatannya selama dua bulan.

Keputusan ini diambil untuk mencegah Iran memanfaatkan situasi tersebut dan menyebarkan propaganda palsu yang merugikan Israel. Langkah ini diambil menyusul beredarnya rumor yang tidak benar di media sosial dan media pemerintah Iran pada Maret lalu, yang mengklaim Netanyahu telah meninggal dunia. Untuk membantah kabar tersebut, Netanyahu bahkan merekam video dirinya saat mengunjungi sebuah kafe di Yerusalem. Sebelumnya, pada tahun 2024, Netanyahu juga menjalani operasi prostat akibat infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh pembesaran prostat jinak.

Pada tahun 2023, ia juga dipasangi alat pacu jantung. Pemilu Israel dijadwalkan akan berlangsung paling lambat pada Oktober mendatang, menambah kompleksitas situasi politik di negara tersebut. Selain isu kesehatan Netanyahu, ketegangan regional terus meningkat dengan berbagai perkembangan terkini. Di sisi lain, seorang prajurit dari Pasukan Perdamaian Dunia PBB di Lebanon (UNIFIL) yang berasal dari Indonesia dilaporkan meninggal dunia.

Insiden ini menambah daftar tantangan yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Sementara itu, di arena politik internasional, Wakil politik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menilai bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengalami kegagalan strategis. Paus Leo XIV juga menegaskan ketidakdukungannya terhadap perang yang sedang berlangsung antara AS dan Iran, serta menyoroti dampak buruk perang tersebut terhadap warga sipil.

Liga Arab baru-baru ini mengadakan pertemuan darurat yang dihadiri oleh menteri-menteri luar negeri, di mana Iran menolak keras resolusi yang dikeluarkan oleh liga tersebut. Amerika Serikat juga menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp 160 miliar) bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi terkait penangkapan Hashim. Kementerian Luar Negeri Iran menanggapi narasi tentang bom nuklir Iran yang terus digunakan oleh Amerika Serikat selama lebih dari dua dekade, menyebutnya sebagai rekayasa politik.

Di dalam negeri, ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar demonstrasi memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, termasuk anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi senilai Rp25 miliar. Atun Syamsiah, seorang guru SMAN 1 Purwakarta yang menjadi viral karena diejek oleh siswa, memilih untuk memaafkan, sebuah sikap yang mendapat apresiasi dari Dedi Mulyadi yang memberikan bantuan sebesar Rp25 juta.

Iran juga memperketat kontrol di Selat Hormuz dan menangkap kapal asing, sementara Israel mengancam akan melakukan serangan baru, yang semakin meningkatkan ketegangan dan menyebabkan harga minyak melonjak, serta mengancam ekonomi global. Pihak berwenang Iran telah mengeksekusi hukuman mati terhadap seorang anggota organisasi Mujahedeen-e Khalq atas tuduhan melakukan aksi mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad.

Terkait kasus korupsi kuota haji, KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah, mengungkap alasan di balik pengembalian uang sebesar Rp8,4 miliar dan hubungannya dengan Menteri Agama Yaqut. Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo, dan Honor yang tergabung dalam Gold Standard Alliance sedang berupaya menyelesaikan masalah tertentu. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Demak memilih pendekatan dialogis dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Motorola juga meluncurkan smartphone terbarunya, Edge 70 Pro, di pasar India, dengan fokus pada performa stabil dan kualitas layar tinggi





