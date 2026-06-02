Neraca Perdagangan Jawa Timur Januari-April 2026 Defisit 1,87 Miliar Dolar AS

BPS Jawa Timur mencatat neraca perdagangan Jawa Timur defisit 1,87 miliar dolar AS pada Januari-April 2026 akibat nilai impor lebih tinggi dibanding ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur melaporkan bahwa neraca perdagangan Jawa Timur pada periode Januari-April 2026 mengalami defisit sebesar 1,87 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Plt Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa. Data menunjukkan nilai impor mencapai 10,39 miliar dolar AS, sementara nilai ekspor tercatat 8,52 miliar dolar AS. Peningkatan nilai impor dipicu oleh kenaikan impor sektor nonmigas yang naik 9,85 persen menjadi 8,74 miliar dolar AS, meski impor migas justru turun 4,43 persen menjadi 1,65 miliar dolar AS. Penurunan signifikan terjadi pada impor minyak mentah yang anjlok 27,94 persen.

Di sisi ekspor, terjadi kenaikan 2,57 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 3,45 persen. Sebaliknya, ekspor migas mengalami penurunan tajam 31,26 persen, khususnyapada ekspor minyak mentah yang gugur 43,31 persen. Defisit neraca perdagangan muncul dari kedua sektor, di mana defisit sektor migas mencapai 1,50 miliar dolar AS dan nonmigas sebesar 365,55 juta dolar AS





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Neraca Perdagangan Jawa Timur Devisit Impor Ekspor

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