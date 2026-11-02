Neraca Perdagangan Indonesia Diproyeksi Surplus Menyempit di September 2026

Ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia di September 2026 menyusut akibat kenaikan impor energi dan harga minyak dunia yang tinggi.

Kalangan ekonom memproyeksikan nilai neraca perdagangan Indonesia akan tetap mencatatkan surplus pada September 2026. Namun, nilainya turun signifikan dibandingkan dengan US$3,55 miliar pada Agustus 2026. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak yang mengerek nilai impor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor.

Proyeksi Surplus Menyempit Signifikan

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sekitar US$1,79 miliar pada September 2026. Angka ini menyempit cukup signifikan dibandingkan surplus US$3,55 miliar dolar AS pada Agustus 2026. Dia memandang penurunan surplus terutama disebabkan oleh pertumbuhan impor yang diperkirakan jauh lebih cepat dibandingkan ekspor. Ekspor diproyeksikan tumbuh 9,39% secara tahunan pada September 2026, meningkat dari 6,72% pada Agustus 2026.

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Peningkatan ekspor tersebut didukung oleh harga komoditas yang masih relatif tinggi, terutama batu bara, serta permintaan dari China, India, dan Jepang. Perbaikan aktivitas manufaktur di sejumlah negara mitra dagang juga mendukung permintaan ekspor Indonesia, ujar Josua kepada CNBC Indonesia pada Senin 2 Oktober 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing produk Indonesia masih terjaga di pasar global meskipun ada fluktuasi harga.

Dorongan Impor Energi dan Manufaktur

Namun, impor diperkirakan meningkat lebih tinggi, yakni 23,07% secara tahunan pada September 2026, dibandingkan 19,09% pada Agustus. Kenaikan impor terutama didorong oleh tingginya harga minyak dunia yang memperbesar tagihan impor energi, serta meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal seiring pemulihan aktivitas manufaktur domestik. Angka ini mencerminkan tekanan biaya yang dihadapi sektor industri dalam negeri.

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Hal ini sejalan dengan PMI manufaktur Indonesia yang kembali berekspansi menjadi 52,4 pada September, dari 49,8 pada Agustus. Artinya, pertumbuhan impor yang tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan ekonomi. Menurutnya, peningkatan impor sebagian justru berkaitan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi. Sektor manufaktur yang kembali tumbuh positif menandakan permintaan internal yang sehat untuk mendukung produksi barang.

Optimisme dari Bank BCA Danamon

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual memproyeksikan surplus neraca perdagangan US$1,52 miliar pada September 2026. Dia memproyeksikan ekspor akan tumbuh 9,31% secara tahunan dan 1,31% secara bulanan pada September 2026. Namun, impor diproyeksikan bakal naik tinggi yakni 25,08% secara tahunan dan 10,3% secara bulanan. Faktor kenaikan harga minyak menjadi variabel utama yang memperlebar celah defisit energi.

Neraca perdagangan membaik disebabkan terutama oleh harga komoditas ekspor, terutama batu bara yang naik cukup signifikan. Di sisi lain, ekspor ke China untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil dan beberapa produk metal tampak naik. Impor di sisi lain diperkirakan tetap tumbuh tinggi seiring harga minyak yang terus naik, ujar David. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan neraca perdagangan mencatat surplus sekitar US$1 miliar pada September 2026.

Ekspor diproyeksikan tumbuh 4,5% secara tahunan menjadi US$25,8 miliar pada September 2026. Sementara, impor diproyeksikan meningkat lebih tinggi, yakni 22% menjadi US$24,8 miliar pada September 2026. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang mendasari proyeksi tersebut. Pertama, kenaikan harga minyak meningkatkan tagihan impor energi, sehingga defisit perdagangan migas diperkirakan melebar. Dampaknya terhadap nilai impor tetap bergantung pada volume dan waktu kedatangan barang.

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Risiko Terhadap Stabilitas Devisa

Kedua, membaiknya aktivitas manufaktur mendukung pemulihan impor bahan baku dan barang penolong, setelah impor turun cukup tajam pada Agustus 2026. Oleh karena itu, ia memperkirakan impor kembali meningkat secara bulanan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke level Juli 2026. Ketiga, ekspor diperkirakan mengalami normalisasi secara bulanan. Secara historis, ekspor September lebih sering turun dibandingkan Agustus. Perbaikan permintaan produk manufaktur dapat memberikan penopang, tetapi belum tentu langsung tercermin dalam pengiriman pada bulan yang sama.

Secara keseluruhan, surplus diperkirakan masih bertahan, tetapi kontribusinya sebagai penyangga pasokan devisa makin terbatas. Faiz mengatakan proyeksi nilai neraca perdagangan condong ke surplus yang lebih kecil, bahkan defisit apabila ternyata pemulihan impor lebih kuat atau ekspor lebih lemah dari perkiraan. Situasi ini menuntut kewaspadaan dalam pengelolaan cadangan devisa nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Josua mengatakan ketika kenaikan nilai impor terus melampaui ekspor, ketahanan neraca perdagangan dan kemampuan menghasilkan devisa menjadi makin rentan. Kondisi ini perlu dicermati karena surplus perdagangan sebenarnya menjadi salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas rupiah. Ketika surplus makin kecil, sementara kebutuhan devisa untuk impor dan pembayaran kewajiban luar negeri tetap tinggi, tekanan terhadap transaksi berjalan dapat meningkat.

Josua memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia berpotensi melebar menjadi sekitar 2,49% terhadap PDB pada 2026, dibandingkan 0,09% pada 2025. Lonjakan defisit transaksi berjalan ini dapat memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Investor perlu memantau perkembangan harga komoditas dan kebijakan energi pemerintah secara ketat.