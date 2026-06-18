Neon Pink Mendominasi Sepatu Pemain di Piala Dunia 2026

Tren neon pink menghiasi sepatu pemain di Piala Dunia 2026, menandai pergeseran estetika sepak bola bila produsen olahraga seperti Nike, Adidas, dan Puma meluncurkan model khusus berwarna cerah yang meningkatkan visibilitas dan kepercayaan diri atlet.

Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi saksi lahirnya sebuah tren visual yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah kompetisi sepak bola terbesar di dunia: sepatu berwarna neon pink.

Warna yang dulu dianggap sebagai simbol feminin kini menghiasi kaki para pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, dan Son Heung‑min. Pada pembukaan turnamen antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca, hampir seluruh pemain tampil dengan sepatu berayun neon pink yang melengkung tajam di atas rumput hijau.

Fenomena ini tidak terbatas pada satu tim; dalam beberapa hari berikutnya, wakil Argentina, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang juga menampilkan sepatu serupa, menjadikan warna itu sebagai bahasa visual yang menyatukan beragam budaya sepak bola. Produsen peralatan olahraga besar - Nike, Adidas, Puma, dan New Balance - secara serentak meluncurkan rangkaian model khusus Piala Dunia dengan nuansa pink neon.

Menurut Ben Warren, pendiri BW Boots UK, "Merek‑merek tersebut merilis sepatu dengan warna yang hampir identik; kami pernah melihat kemiripan pada produk sebelumnya, namun pada edisi kali ini warna pink hampir menjadi satu‑satunya pilihan utama.

" Keputusan berani tersebut didorong oleh prediksi tren warna yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan WGSN pada tahun 2024. WGSN menamakan warna 'Electric Fuchsia' sebagai salah satu warna penentu musim panas 2026, menggambarkannya sebagai perpaduan antara merah muda dan ungu dengan intensitas neon yang tinggi. Produsen sepatu kemudian mengintegrasikan prediksi ini dalam proses desain, yang biasanya dimulai dua tahun sebelum peluncuran, serta melibatkan konsultasi dengan peramal tren untuk memastikan bahwa pilihan warna akan tetap relevan saat produk memasuki pasar.

Selain faktor estetika, ada juga pertimbangan praktis. Odinga Nimako, eksekutif senior Nike, menjelaskan bahwa kontras kuat antara neon pink dan hijau lapangan meningkatkan visibilitas baik bagi penonton di stadion, pemirsa televisi, maupun pengguna ponsel.

"Warna cerah memberi pemain kepercayaan diri, dan dalam uji coba lapangan tidak ada yang menonjol selain pink," ujarnya. Karena tidak ada tim yang memakai seragam utama berwarna pink, sepatu ini secara otomatis menjadi elemen paling menonjol dalam tampilan pemain. Dari segi harga, sepatu pink Nike berada di kisaran Rp 3,8‑4,7 juta, Adidas Rp 3,5‑4,1 juta, dan Puma Rp 2,2‑3,5 juta, menegaskan bahwa produk premium tetap menjadi pilihan utama klub dan atlet.

FIFA juga mewajibkan ofisial pertandingan memakai sepatu hitam Adidas sebagai sponsor resmi, menambah kontras visual antara para pemain yang memakai sepatu neon pink dan ofisial yang tetap berwarna gelap. Tren ini menandai pergeseran besar dalam industri olahraga, di mana mode dan fungsi bersinergi untuk menciptakan identitas baru yang melampaui stereotip gender tradisional, sekaligus memperkuat daya tarik visual Piala Dunia bagi generasi penonton yang semakin mengutamakan estetika berani





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Sepak Bola Piala Dunia 2026 Tren Warna Neon Nike\ \Adidas\ \Puma

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