Pemerintah Bangladesh menetapkan upah minimum pekerja garmen sebesar US$138. Namun, demonstrasi di Gazipur masih berlanjut karena buruh menilai kenaikan 36% tidak memadai untuk kebutuhan hidup.

Para pekerja pabrik garmen di kawasan industri Gazipur, yang terletak di pinggiran ibu kota Dhaka, kembali melakukan aksi demonstrasi dengan memblokir jalan raya utama. Tindakan ini memicu bentrokan langsung dengan aparat kepolisian yang berupaya membubarkan massa menggunakan gas air mata dan granat kejut. Ketegangan ini muncul meski pemerintah baru saja menyelesaikan negosiasi kenaikan upah setelah berminggu-minggu unjuk rasa yang mengganggu stabilitas produksi nasional.

Keputusan Upah Minimum Pekerja Garmen

Panel yang beranggotakan enam orang telah menetapkan upah minimum bulanan baru untuk pekerja garmen di Bangladesh. Besaran upah tersebut ditetapkan sebesar US$138, yang jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp2,3 juta. Penetapan angka ini merupakan hasil akhir dari proses negosiasi yang cukup panjang dan penuh ketegangan di antara para pihak terkait.

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Keputusan finansial ini diambil oleh pemerintah setelah menghadapi tekanan intens dari serikat buruh selama beberapa minggu terakhir. Aksi protes yang berlangsung sebelumnya telah menyebabkan sejumlah pabrik harus menutup operasionalnya untuk sementara waktu. Selain itu, jalur-jalur transportasi utama juga banyak yang diblokir, yang mengakibatkan kerusakan properti dan mengganggu kelancaran kegiatan produksi secara keseluruhan di sektor tekstil.

Mekanisme Negosiasi dan Tawar Menawar

Dalam proses negosiasi yang berlangsung, para pekerja awalnya menuntut upah minimum sebesar 32.000 taka atau sekitar US$257 per bulan. Tuntutan awal yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa para pekerja merasa upah sebelumnya tidak lagi layak untuk menopang biaya hidup yang terus meningkat di tengah inflasi global dan lokal.

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Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, para pemilik pabrik pada awalnya menawarkan jumlah sebesar 15.000 taka atau sekitar Rp2,2 juta per bulan. Angka tawaran awal ini jelas jauh di bawah ekspektasi para buruh, sehingga memicu penolakan keras dari pihak pekerja. Setelah melalui serangkaian diskusi dan tekanan dari berbagai pihak, tawaran dari pihak pemilik pabrik kemudian dinaikkan menjadi 17.000 taka atau sekitar Rp2,49 juta.

Dampak Ekonomi dan Reaksi Buruh

Sektor garmen Bangladesh memegang peranan vital sebagai salah satu industri utama negara tersebut. Saat ini, sektor ini mempekerjakan lebih dari 4 juta orang, yang berarti jutaan mata pencaharian bergantung pada stabilitas industri ini. Gelombang demonstrasi buruh dalam beberapa pekan terakhir turut menekan aktivitas manufaktur secara signifikan dan mengganggu rantai produksi industri tekstil di tingkat global.

Meskipun pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan upah sebesar 36% dari standar sebelumnya, keputusan tersebut belum berhasil meredakan ketegangan di lapangan. Para pekerja masih menilai bahwa kenaikan upah sebesar 36% tersebut belum sebanding dengan tuntutan awal mereka maupun dengan kebutuhan hidup yang semakin mendesak.

Ketidakhadiran kecocokan antara hasil negosiasi dengan harapan para buruh menyebabkan aksi protes kembali pecah di kawasan industri Gazipur. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan menjadi indikator bahwa masalah dasar terkait kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya terselesaikan hanya melalui penyesuaian angka upah standar.