Negosiasi Islamabad: Diplomasi di Tengah Ancaman dan Kalkulasi Ekonomi

Analisis mendalam mengenai negosiasi Islamabad Talks Jilid Dua antara Amerika Serikat dan Iran, yang berlangsung di tengah ketegangan tinggi dan ancaman blokade laut. Artikel ini membahas motivasi kedua belah pihak, strategi negosiasi, dan potensi dampak dari kesepakatan atau kegagalan perundingan terhadap pasar energi global dan stabilitas regional.

Seorang doktor sosiologi dari Universitas Padjadjaran, seorang pengamat sosial dan kebijakan publik dengan latar belakang sebagai wartawan dan profesional di industri pertambangan, memberikan analisis mendalam mengenai negosiasi krusial yang sedang berlangsung di Islamabad.

Negosiasi ini, yang dikenal sebagai Islamabad Talks Jilid Dua, bertujuan untuk menghidupkan kembali gencatan senjata yang telah berakhir pada 22 April 2026. Situasi keamanan di Islamabad sendiri sangat ketat, dengan barikade militer dan patroli helikopter yang mengawasi 'Red Zone', mencerminkan taruhan tinggi dalam perundingan ini. Drama 'brinkmanship' yang berbahaya ini berbeda dari diplomasi konvensional, karena dijalankan di bawah ancaman blokade laut dan potensi penghancuran infrastruktur.

Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menunjukkan agresivitas yang tidak biasa untuk mendorong negosiasi ini, meskipun motivasinya lebih didorong oleh kalkulasi ekonomi dan ancaman resesi global daripada semangat pasifisme. Kenaikan harga minyak mentah Brent, mendekati 95 dollar AS per barel akibat penutupan Selat Hormuz, dan tekanan domestik menjelang pemilu sela di Amerika Serikat, memaksa Trump untuk mencari 'kesepakatan damai' yang dapat menurunkan harga bensin dalam negeri. Tim negosiasi Amerika Serikat, dipimpin oleh Wakil Presiden J.D.

Vance dan didampingi oleh Jared Kushner serta Steve Witkoff, menunjukkan kombinasi antara otoritas formal dan hubungan personal yang transaksional. Meskipun keberangkatan tim sempat dibatalkan karena ketidakpastian dari pihak Iran, formasi awal diperkirakan akan tetap dipertahankan. Kehadiran Jared Kushner, arsitek Abraham Accords, mengindikasikan bahwa Washington tidak hanya berfokus pada penghentian perang, tetapi juga pada penyusunan desain regional yang lebih luas.

Sebagai tawaran baru, Amerika Serikat bahkan bersedia mengurangi masa moratorium pengayaan uranium Iran dari 20 tahun menjadi 10 tahun, sebuah pergeseran taktis yang diharapkan dapat melunakkan sikap Teheran. Namun, Iran menunjukkan keraguan dan kemarahan, dengan media pemerintah IRIB bersikeras bahwa tidak ada delegasi resmi yang berangkat ke Islamabad. Keengganan ini dipicu oleh tindakan militer Amerika Serikat, seperti penangkapan kapal kontainer Touska di Teluk Oman, yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat gencatan senjata.

Insiden ini telah menciptakan narasi 'pirasi maritim' yang kuat di Teheran.





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UU-PPRT: Legitimasi negara untuk 'diplomasi pekerja rumah tangga'Proses legislasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh DPR RI menjadi bukti komitmen politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ...

Read more »

Ogah Dijebak Donald Trump, Iran Boikot Negosiasi Islamabad dan Siapkan Serangan BalasanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur TengahIHSG

Read more »

Diplomasi Lego: Saat Mainan Menjadi Senjata Perang NarasiMelawan Amerika dengan budaya Amerika sendiri. Inilah strategi cerdik di balik video animasi Lego yang menghebohkan panggung geopolitik.

Read more »

Menlu Beberkan Kendala Negosiasi Kapal Pertamina di Selat Hormuz, Ada Syarat dari IranSugiono mengungkapkan bahwa dinamika internal di Iran menjadi salah satu kendala negosiasi. Kebijakan pemerintah Iran kerap tidak berjalan sesuai dengan keadaan lapangan.

Read more »

Pengamat Puji Langkah Pemerintah Perjuangkan Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik di Timur TengahBerita Pengamat Puji Langkah Pemerintah Perjuangkan Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik di Timur Tengah terbaru hari ini 2026-04-23 13:22:20 dari sumber yang terpercaya

Read more »