Negosiasi Iran-AS Diperpanjang: Putaran Baru Dimulai di Islamabad

Teheran (ANTARA) - Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat akan diperpanjang satu hari lagi, dengan putaran baru dijadwalkan dimulai pada hari Minggu di Islamabad , demikian dilaporkan oleh kantor berita Iran , Tasnim.

Pemerintah Iran sebelumnya telah mengumumkan bahwa negosiasi antara delegasi Iran dan Amerika Serikat akan terus berlanjut meskipun terdapat perbedaan pandangan dari kedua belah pihak. Pernyataan tersebut disampaikan melalui saluran Telegram resmi pemerintah Iran yang menyatakan, 'Negosiasi akan tetap berjalan meski ada beberapa perbedaan yang perlu diselesaikan'.<\/p>

Pembicaraan dimulai di Islamabad pada hari Sabtu setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kesepakatan dengan Teheran mengenai gencatan senjata selama dua minggu yang diumumkan pada Rabu malam. Situasi ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mencari titik temu meskipun terdapat berbagai isu krusial yang perlu dibahas secara mendalam. Perpanjangan waktu negosiasi ini juga mengindikasikan bahwa kedua belah pihak masih memiliki harapan untuk mencapai kemajuan signifikan dalam perundingan yang tengah berlangsung.<\/p>

Delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Selain itu, delegasi Iran juga melibatkan beberapa tokoh penting lainnya, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi; Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Ahmadian; dan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan betapa krusialnya negosiasi ini bagi Iran.<\/p>

Sementara itu, delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Delegasi AS juga diperkuat oleh kehadiran beberapa tokoh kunci, termasuk utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, serta menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Komposisi delegasi AS yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan penasihat strategis ini menggarisbawahi kepentingan Amerika Serikat dalam mencapai hasil yang konstruktif dalam perundingan tersebut.<\/p>

Keterlibatan tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak diharapkan dapat mempercepat proses negosiasi dan mempermudah pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Kehadiran para pemimpin dan penentu kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara serius dalam upaya mencapai solusi damai terhadap berbagai isu yang menjadi perdebatan.<\/p>

Perpanjangan waktu negosiasi ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai isu krusial secara lebih mendalam. Beberapa isu yang kemungkinan besar akan menjadi fokus pembahasan adalah terkait program nuklir Iran, sanksi ekonomi yang dikenakan oleh Amerika Serikat, dan stabilitas kawasan. Selain itu, isu-isu mengenai hak asasi manusia dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok tertentu juga diperkirakan akan menjadi bagian dari agenda perundingan.<\/p>

Kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap berbagai tantangan tersebut. Keberhasilan negosiasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas kawasan dan hubungan internasional. Hal ini juga akan menjadi langkah penting menuju normalisasi hubungan antara Iran dan Amerika Serikat.<\/p>

Diharapkan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kepercayaan dan menemukan landasan bersama untuk masa depan yang lebih baik. Kesepakatan yang dicapai diharapkan tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Peran masyarakat internasional dalam mendukung proses negosiasi ini juga sangat penting.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kapan, Siapa Saja, dan Apa yang Akan Dibahas dalam Negosiasi AS dan Iran?Negosiasi antara AS dan Iran dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini. Kapan, siapa saja yang mewakili, dan apa saja yang akan dibahas?

Read more »

Delegasi Iran Tiba di Islamabad, Ultimatum ke AS: Penuhi Syarat atau Negosiasi GagalDelegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf tiba di Islamabad, Pakistan Jumat malam 10 April waktu setempat untuk negosiasi

Read more »

Iran Tahan Negosiasi dengan AS, Syarat Gencatan Senjata Lebanon Jadi PenentuIran menunda negosiasi dengan AS dan menuntut gencatan senjata Lebanon lebih dulu. Eskalasi Israel membuat perdamaian makin sulit tercapai.

Read more »

Trump Panaskan Situasi, Siapkan Armada Perang Terbaik Jika Negosiasi dengan Iran GagalAS siapkan armada perang terbaik jelang negosiasi dengan Iran berakhir. Donald Trump peringatkan kekuatan militer jika kesepakatan tak tercapai segera.

Read more »

Islamabad Jadi Sorotan Dunia Jelang Negosiasi Damai Iran-AS Siang IniPerundingan ini menjadi sorotan global, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas geopolitik dan keamanan energi di kawasan Timur Tengah.

Read more »

7 Poin Negosiasi Amerika-Iran di Islamabad Hari Ini, Perang Berakhir?Delegasi AS dan Iran bertemu di Islamabad untuk negosiasi perdamaian setelah perang enam minggu. Simak!

Read more »