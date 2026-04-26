Negosiasi AS-Iran Gagal: Trump Batalkan Pengiriman Utusan ke Pakistan

Upaya mediasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran mengalami kemunduran setelah Presiden Trump membatalkan pengiriman utusan ke Pakistan dan Menteri Luar Negeri Iran meninggalkan lokasi pertemuan. Ketegangan meningkat dan prospek gencatan senjata jangka panjang semakin tidak pasti.

Upaya mediasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mengalami kemunduran signifikan. Pertemuan yang direncanakan di Islamabad, Pakistan , pada Sabtu (25/4/2026) dibatalkan setelah Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi , meninggalkan lokasi dan Presiden AS Donald Trump secara mendadak membatalkan pengiriman utusannya, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner .

Pembatalan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dan keraguan Teheran terhadap komitmen Washington, terutama setelah blokade pelabuhan-pelabuhan Iran oleh militer AS sebagai respons terhadap dominasi Iran di Selat Hormuz. Presiden Trump mengungkapkan frustrasinya melalui media sosial, menyatakan bahwa Iran seharusnya cukup menelepon jika ingin bernegosiasi. Abbas Araghchi juga menunjukkan skeptisisme terhadap keseriusan AS dalam mencari solusi damai, menekankan bahwa Iran telah menyampaikan posisinya terkait kerangka kerja untuk mengakhiri konflik secara permanen, namun belum melihat respons positif dari AS.

Situasi semakin diperumit oleh eskalasi militer di lapangan. Iran memperingatkan akan membalas setiap tindakan agresif lanjutan dari AS, termasuk blokade laut. Konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran juga kembali memanas, dengan saling serang di perbatasan Lebanon. Dampak ekonomi dari konflik ini semakin meluas, dengan harga minyak mentah Brent melonjak hampir 50 persen akibat terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz.

Gangguan ini juga mempengaruhi distribusi gas alam cair dan pupuk secara global. Selain itu, aktivitas militer di kawasan tersebut meningkat, dengan laporan serangan terhadap kapal dan pengetatan blokade oleh AS. Jerman turut terlibat dengan mengirim kapal penyapu ranjau ke Laut Mediterania sebagai langkah antisipasi. Presiden Trump mengklaim bahwa Iran sempat mengirimkan proposal baru yang lebih baik setelah pembatalan perjalanan utusan AS, meskipun tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Ia menegaskan kembali syarat utama Washington, yaitu Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun, dengan kegagalan diplomasi ini, prospek gencatan senjata jangka panjang semakin tidak pasti. Jumlah korban jiwa akibat konflik terus bertambah, mencapai ribuan di Iran, Lebanon, Israel, dan negara-negara Teluk, termasuk personel militer AS dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Kegagalan ini menandai kemunduran signifikan dalam proses diplomasi yang sebelumnya sempat menunjukkan harapan, terutama setelah pertemuan tingkat tinggi awal bulan ini.

Ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak dan pendekatan sepihak dari Washington semakin mempersulit pencarian solusi damai





