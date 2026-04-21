Negara Hadir, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Resmi Disahkan

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan UU PPRT sebagai upaya perlindungan hak pekerja domestik dan penghapusan praktik pekerja anak di sektor rumah tangga.

Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi memimpin Rapat Paripurna ke-17 DPR RI untuk Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026). Dalam momen yang sangat bersejarah tersebut, perhatian publik tertuju pada pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( UU PPRT ).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata kehadiran negara yang selama ini dinanti dalam memberikan payung hukum bagi jutaan pekerja domestik di seluruh pelosok Tanah Air. UU ini dirancang untuk memastikan bahwa martabat dan hak-hak dasar para pekerja rumah tangga mendapatkan pengakuan setara dengan sektor profesi lainnya. Arifah Fauzi menjelaskan bahwa melalui undang-undang ini, negara kini memiliki landasan kuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak esensial bagi pekerja rumah tangga. Hal-hal krusial seperti penentuan upah yang layak, pengaturan jam kerja yang adil, akses terhadap jaminan sosial kesehatan, serta jaminan ketenagakerjaan kini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pemberi kerja. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan komprehensif dari segala bentuk kekerasan, perundungan, hingga diskriminasi yang selama ini sering menimpa pekerja rumah tangga dalam ruang domestik yang tertutup. Penetapan UU PPRT ini dianggap sebagai tonggak sejarah penting dalam perjalanan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama karena momentum pengesahannya bertepatan dengan perayaan Hari Kartini dan menyambut datangnya Hari Buruh Internasional. Dalam paparannya, Arifah turut memberikan apresiasi tinggi atas sinergi luar biasa antara pihak legislatif yakni DPR RI dengan empat kementerian terkait, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai berhasil mengawal proses rancangan undang-undang yang cukup kompleks hingga akhirnya mencapai tahap penetapan. Mengutip data statistik, Arifah mengungkapkan bahwa sebanyak 84 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan. Yang lebih memprihatinkan, terdapat sekitar 20,09 persen atau 143 ribu pekerja rumah tangga yang masih berusia anak di bawah 18 tahun. UU PPRT ini hadir sebagai instrumen hukum utama untuk memberantas dan mencegah praktik pekerja anak di sektor domestik yang selama ini sering tidak terlihat dan sulit untuk diawasi oleh otoritas terkait. Lebih lanjut, pengesahan UU PPRT dipandang sebagai penguatan signifikan terhadap ekonomi perawatan (care economy) di Indonesia. Pengakuan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, perawatan lansia, serta bantuan bagi penyandang disabilitas kini dianggap sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi bangsa yang tidak bisa diabaikan. Arifah menekankan bahwa pekerja rumah tangga adalah tulang punggung yang memastikan sektor domestik tetap produktif, sehingga investasi dalam bentuk perlindungan hukum bagi mereka secara langsung berkontribusi pada ketahanan sosial dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya aturan main yang jelas, diharapkan tercipta hubungan kerja yang lebih harmonis, profesional, dan manusiawi antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga, sekaligus menjadi langkah maju bagi kemajuan sosial Indonesia di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri PPPA: Upaya perlindungan anak harus hadir secara utuhMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, upaya perlindungan anak harus hadir secara utuh. “Bagi ...

Read more »

DPR Resmi Sahkan Tingkat I RUU PPRT Demi Perlindungan Pekerja Rumah TanggaBadan Legislasi DPR RI menyetujui pengesahan tingkat I RUU PPRT untuk dilanjutkan ke rapat paripurna, menandai babak baru perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia setelah pembahasan panjang 409 DIM.

Read more »

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan pada Rapat Paripurna BesokDPR dan pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke rapat paripurna.

Read more »

DPR sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/04).

Read more »

PKB: UU PPRT tonggak perlindungan hukum pekerja rumah tanggaDPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang sebagai ...

Read more »

DPR Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Undang-UndangDPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU, tingkatkan perlindungan dan hak pekerja rumah tangga di Indonesia.

Read more »