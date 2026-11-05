NEC Kalahkan Omonia 3-1 di Liga Europa Kemenangan Kedua Berturut

NEC Nijmegen bangkit dari keterlakangan untuk mengalahkan Omonia Nicosia 3-1 di Liga Europa. Brian Linssen dua kali membobol gawang, membawa NEC ke posisi kuat lolos play-off.

NEC Nijmegen memastikan kemenangan kedua berturut-turut dalam kompetisi Liga Europa dengan mengalahkan Omonia Nicosia dari Siprus melalui skor 3-1 pada Kamis malam. Pertandingan ini menjadi bukti ketangguhan mental tim, yang berhasil bangkit dari posisi tertinggal dan menunjukkan dominasi di babak kedua untuk mengamankan tiga poin penting.

Kedua gol kemenangan dicetak oleh Brian Linssen, sementara Clement Bischof menambahkan satu gol lagi untuk memastikan hasil akhir yang meyakinkan. Dengan akumulasi tujuh poin dari empat laga, NEC berada di posisi strategis yang sangat menguntungkan untuk lolos ke babak play-off dalam kompetisi tingkat Eropa ini.

Also read AC Milan Hadapi Ferencvaros di Liga Europa dengan Tekan untuk Perbaiki Klasemen

Mekanisme Kebangkitan NEC Nijmegen

Pertandingan diawali dengan performa buruk dari NEC Nijmegen yang kesulitan mengendalikan laju permainan melawan Omonia. Tim asuhan Dick Schreuder menghadapi tekanan tinggi dan kehilangan pertahanan karena cedera pada pemain kunci Perr Schuurs. Kondisi ini memaksa pelatih untuk melakukan penyesuaian taktis segera.

Schreuder mengganti Perr Schuurs dengan Willum Willumsson dan menggeser Darko Nejasmic mundur satu lini pertahanan. Perubahan strategi ini tidak serta merta menutup kerentanan NEC, membuat gol dari Omonia pada pertengahan babak pertama menjadi hal yang tidak mengherankan bagi pengamat.

Advertisement

Loïs Diony dari Omonia Nicosia memanfaatkan kesalahan pertahanan NEC dengan waktu dan ruang yang luca. Panagiotis Andreou mengumpankan bola ke Diony, yang kemudian menempatkan tembakan ke sudut jauh tanpa bisa dihalangi kiper Gonzalo Crettaz, membuat skor menjadi 0-1.

NEC尝试 mengejar ketertinggalan di babak pertama. Peluang terbaik terjadi menjelang menit ke-30 ketika Tjaronn Chery mengumpan ke Willumsson. Silang bola dari Willumsson akhirnya jatuh kepada Ayodele Thomas yang berusia 19 tahun, namun tembakan penyerang sayap ini hanya membentur mistar gawang.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Pelatih

Setelah istirahat, NEC kembali memulai babak kedua dengan kesulitan, namun keberuntungan berpihak kepada mereka. Kecepatan Ayodele Thomas berhasil menggagalkan upaya Omonia Nicosia untuk melancarkan serangan balik yang berpotensi menambah keunggulan menjadi 0-2. Ancaman ganda ini berhasil dihindari berkat pertahanan yang lebih solid.

Kebahagiaan NEC segera datang kurang dari satu menit setelah kick-off babak kedua. Brian Linssen, pemain berpengalaman, menyambut tendangan sudut dari Tjaronn Chery dengan sundulan tepat ke tiang dekat, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini menjadi pemicu perubahan energi permainan secara total di tengah lapangan.

Dick Schreuder membuat keputusan taktis krusial dengan memasukkan Dusan Tadic yang telah pulih dari cedera. Keputusan ini terbukti sangat tepat karena Tadic langsung memberikan dampak signifikan terhadap alur permainan. Kreativitas dan kemampuan dribbling pemain asal Serbia ini mulai mengacaukan formasi pertahanan Omonia.

Advertisement

Clement Bischof mencetak gol kedua untuk NEC berkat rebound yang tidak bisa ditangani kiper Thomas Kaminski. Sebelumnya, tembakan berbahaya Tadic sempat dipantulkan oleh Kaminski, tetapi Bischof berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan bola pantulan tersebut. Tekanan NEC meningkat drastis setelah unggul.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

NEC Nijmegen terus menekan pertahanan Omonia Nicosia dengan penuh percaya diri. Brian Linssen melengkapi pencetak golnya sendiri setelah menerima umpan apik dari Dusan Tadic ke jalur larinya. Linssen melepaskan tembakan akurat yang masuk ke gawang setelah mengenai sisi dalam tiang, membawa skor menjadi 2-1.

Pencapaian gol ketiga datang beberapa saat setelah NEC unggul. Linssen kembali menjadi sorotan dengan kemampuan mencetak gol yang memastikan kemenangan. Gol ini bukan hanya sekadar penambah skor, tetapi juga simbol dominasi NEC setelah babak pertama yang buruk.

Usaha Dusan Tadic untuk mengubah skor menjadi 4-1 pada menit-menit akhir terhambat oleh mistar gawang. Meskipun gagal mencetak gol ketiga untuk dirinya sendiri, kontribusi Tadic dalam menciptakan peluang sangat vital bagi kemenangan tim. Mistar tersebut menjadi momen frustrasi kecil bagi NEC yang ingin memperbesar keunggulan.

Kemenangan 3-1 ini membawa NEC Nijmegen memiliki tujuh poin dari empat pertandingan yang dimainkan. Posisi klasemen ini menempatkan mereka dalam jalur yang sangat baik untuk lolos ke babak play-off. Ketahanan mental dan kemampuan adaptasi taktis menunjukkan bahwa NEC siap menghadapi tantangan lebih lanjut di kompetisi Eropa.