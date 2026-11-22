NCT Dream meraih kemenangan kedua di Music Bank dengan lagu Boogie Woogie, mengumpulkan 7.239 poin dan menandai pencapaian ke-50 sejak debut tahun 2016.

NCT Dream berhasil meraih posisi pertama dalam program musik Mingguan " Music Bank" melalui lagu terbaru " Boogie Woogie". Tim K-Pop ini mengumpulkan total poin sebesar 7.239 untuk mengalahkan kompetisi lainnya di ajang tersebut. Pencapaian ini menandai kemenangan kedua untuk lagu " Boogie Woogie" dalam program musik Mingguan.

Lagu "Lovesick" yang dibawakan oleh Chaeryeong dari grup ITZY berhasil menempati posisi kedua. Perolehan nilai untuk posisi kedua ini adalah sebesar 6.643 poin. Selisih poin yang cukup jauh antara juara pertama dan kedua menunjukkan dominasi penampilan NCT Dream di panggung tersebut. Kemenangan ini menjadikan "Boogie Woogie" sebagai lagu yang sangat kuat di pasar musik saat ini.

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Pencapaian Bersejarah dan Rekor Ke-50

Kemenangan ini mencatatkan angka penting bagi karier NCT Dream di industri musik. Kelompok ini telah berhasil mencapai kemenangan ke-50 mereka secara keseluruhan sejak pertama kali debut pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan konsistensi dan popularitas yang terus bertahan selama bertahun-tahun di tengah persaingan industri musik K-Pop yang sangat ketat. Kemenangan di "Show Champion" sehari sebelumnya juga menjadi tonggak penting sebelum mereka berhasil meraih trofi di "Music Bank".

Sebagai perwakilan anggota dalam pidato terima kasih, Jeno menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada para penggemar dan staf. Ia menyebut bahwa meskipun telah berjalan selama 10 tahun dalam industri musik, rasa berterima kasih mereka kepada penggemar tetap sangat kuat. Pernyataan ini menegaskan bahwa fans atau yang dikenal sebagai "NCTzen" merupakan faktor utama di balik kesuksesan mereka. Jeno mengajak semua orang untuk menikmati momen bahagia ini dan terus merayakan kemenangan dengan lagu "Boogie Woogie".

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Penampilan Encore yang Unik dan Menghibur

Setelah pidato terima kasih, NCT Dream melanjutkan acara dengan panggung encore lagu "Boogie Woogie". Panggung ini tidak hanya menampilkan bakat vokal mereka tetapi juga elemen humor dan tantangan fisik yang unik. Anggota vokal yang terdiri dari Renjun, Haechan, dan Chenle mengambil tantangan untuk menggendong anggota rap yaitu Jaemin, Jeno, dan Jisung. Meskipun tantangan tersebut terlihat sangat sulit dan menguras tenaga, para anggota tetap menyelesaikan penampilan dengan penuh kegembiraan.

Interaksi seru ini berhasil mengundang tawa dari para penggemar yang menonton secara langsung maupun streaming. Kehadiran elemen komedi ini membuat atmosfer konser menjadi lebih cair dan dekat dengan audiens. Setelah acara selesai, NCT Dream juga membagikan foto kemenangan melalui akun media sosial resmi mereka. Foto tersebut menampilkan mereka sedang mengangkat piala kemenangan dengan pose ikonik "Kyuu" yang dikenal sebagai tanda terima kasih.

Jadwal Promosi dan Tampilan Artis Lain

Program "Music Bank" di KBS 2 TV juga menghadirkan penampilan dari berbagai artis idola lainnya. Selain NCT Dream dan Chaeryeong ITZY, panggung ini dimeriahkan oleh debut dan comeback album terbaru dari berbagai grup. Daftar lengkapnya mencakup BESTie, UNCHILD, A2O Soul, Ampers&One, xikers, H1-Key, KeyVitUp, Keyveatz, Kei, Baby DONT Cry, Heart Of Woman, V01D, Kim Hee Jae, Jang Minho, N.TOP, dan Kim Jang Hoon.

NCT Dream akan melanjutkan promosi untuk "Boogie Woogie" hingga akhir pekan ini. Mereka dijadwalkan tampil di program musik Mingguan MBC "Show! Music Core" pada hari Sabtu tanggal 21 November 2026. Penampilan terakhir mereka akan dilakukan di program musik Mingguan SBS "Inkigayo" pada Minggu tanggal 22 November 2026. Seri promosi ini merupakan bagian dari kampanye untuk album keenam mereka yang berjudul "Dream After Dream".