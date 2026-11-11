Nawasena Nugra Investama Resmi Kendalikan PT Idea Indonesia Akademi

PT Nawasena Nugra Investama resmi menjadi pengendali baru PT Idea Indonesia Akademi Tbk setelah mengakuisisi 66,58% saham dengan nilai transaksi Rp38 miliar.

Transaksi akuisisi besar-besaran telah resmi diselesaikan di pasar modal Indonesia pada tanggal 9 November 2026. PT Nawasena Nugra Investama secara sah mengambil alih kendali penuh atas PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA). Langkah strategis ini menandai perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan perusahaan pendidikan tersebut.

Mekanisme Akuisisi Saham IDEA

PT Nawasena Nugra Investama menguasai sebanyak 707.322.700 lembar saham dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Jumlah tersebut setara dengan 66,58% dari seluruh saham yang beredar di pasar publik. Transaksi ini dilakukan melalui pembelian langsung saham milik dua pihak sebelumnya, yaitu Eko Desriyanto dan PT Idea Asia Investama. Kedua entitas tersebut adalah pemegang saham pengendali lama sebelum adanya perubahan struktur kepemilikan ini.

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Detail Nilai Transaksi Pengambilalihan

Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 11 November 2026, nilai keseluruhan transaksi mencapai Rp38.004.448.671. Harga per lembar saham yang disepakati untuk pengambilalihan ini ditetapkan sebesar Rp53,73. Angka-angka presisi ini menunjukkan skala investasi yang signifikan bagi pihak pengakuisisi dalam meresmikan kedudukannya sebagai pemilik baru.

Konfigurasi Kepemilikan dan Tokoh Kunci

PT Nawasena Nugra Investama beroperasi sebagai perusahaan holding yang juga menyediakan jasa konsultasi manajemen. Struktur kepemilikan perusahaan ini didominasi oleh konsorsium berbagai perusahaan investasi. Pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) utama dari entitas ini adalah Yukki Nugrahawan Hanafi. Selain berbisnis, Hanafi juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), memberikan bobot reputasi kuat bagi transisi kepemimpinan di IDEA.

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Komitmen Penawaran Tender Wajib

Sehubungan dengan statusnya sebagai pengendali baru, PT Nawasena Nugra Investama wajib melaksanakan penawaran tender sesuai regulasi pasar modal. Perseroan menyatakan akan mengumumkan rincian pelaksanaan penawaran tender wajib tersebut secara terpisah. Pengumuman selanjutnya akan disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Riwayat Negosiasi dan Jadwal Transaksi

Proses negosiasi rencana akuisisi ini telah berlangsung selama beberapa minggu sebelum finalisasi. Informasi terkait perkembangan negosiasi pertama kali diumumkan kembali oleh perseroan pada tanggal 4 November 2026. Setelah negosiasi mencapai titik temu, transaksi penyelesaian resmi tercatat pada 9 November 2026, menutup periode ketidakpastian kepemilikan bagi para investor ritel IDEA.