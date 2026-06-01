Nauru: Dari Surga Fosfat Menjadi Negeri Bangkrut

Artikel ini mengisahkan perjalanan Nauru dari negara termakmur akibat cadangan fosfat hingga jatuh miskin karena eksploitasi berlebihan dan korupsi, dengan tingkat obesitas dan merokok tertinggi di dunia.

Nauru , sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik, dahulu pernah menikmati masa keemasan sebagai salah satu wilayah termakmur di dunia. Sayangnya, predikat tersebut kini sirna dan Nauru justru menjadi contoh nyata bagaimana eksploitasi alam yang berlebihan serta tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menghancurkan sebuah negara.

Wilayah yang hanya seluas 21 km² ini awalnya memperoleh kemakmuran berkat melimpahnya cadangan fosfat mutu tinggi, yang pertama kali ditemukan oleh korporasi asal Inggris pada awal abad ke-19. Selama berpuluh-puluh tahun, komoditas utama pembuatan pupuk tersebut terus dikeruk oleh pihak asing, termasuk Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Kemakmuran terlihat di mana-mana. Pemerintah menyediakan sekolah, layanan kesehatan, transportasi, bahkan surat kabar secara gratis.

Warga yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri diterbangkan ke Australia dengan biaya negara. Namun, kekayaan besar itu juga melahirkan keserakahan. Sejumlah pejabat menggunakan uang negara untuk membeli mobil mewah seperti Lamborghini dan Ferrari, padahal Nauru hanya memiliki satu jalan utama dengan batas kecepatan 25 mph. Dalam video tahun 2024, YouTuber Ruhi Çenet menggambarkan masa kejayaan itu sebagai kegilaan konsumsi.

Ia menemukan mobil-mobil mewah berkarat terbengkalai di pinggir jalan, simbol kehancuran ekonomi yang dulu gemilang





