NATO 3.0: Mark Rutte Memaparkan Visi "Eropa yang Lebih Kuat dalam NATO yang Lebih Kuat"

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, memperkenalkan konsep "NATO 3.0" sebagai visi "Eropa yang lebih kuat dalam NATO yang lebih kuat." Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Amerika Serikat, mendorong negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pertahanan mereka, dan menyebut Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung bagi NATO.

Brussels (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ) Mark Rutte memperkenalkan konsep " NATO 3.0" sebagai visi " Eropa yang lebih kuat dalam NATO yang lebih kuat.

" Usai pertemuan Bucharest Nine (B9) pada Rabu (13/5), Rutte mengatakan aliansi transatlantik tetap bertumpu pada kerja sama dengan Amerika Serikat sambil mendorong negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pertahanan mereka. Ia menyebut Rusia masih menjadi "ancaman paling signifikan dan langsung" bagi NATO akibat perang yang masih berlangsung di Ukraina.

"Kita tidak boleh lengah. Kita akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO," kata Rutte. Menurut Rutte, NATO perlu terus meningkatkan kemampuan militer, produksi pertahanan, dan belanja militer menjelang KTT NATO di Ankara tahun ini. Ia menjelaskan bahwa konsep "NATO 3.0" mencakup dukungan nuklir dan konvensional AS, sementara negara-negara Eropa mengambil peran lebih besar dalam pertahanan konvensional mereka.

Rutte kembali memuji Presiden AS Donald Trump karena mendorong sekutu NATO meningkatkan anggaran pertahanan. Ia mengatakan beberapa anggota NATO kini berencana melampaui target belanja pertahanan 5 persen sebelum 2035. Menanggapi ketegangan antara AS dan sejumlah sekutunya di Eropa terkait serangan AS-Israel terhadap Iran, Rutte mengakui adanya "kekecewaan AS" terhadap respons beberapa sekutu Eropa. Rutte juga menyoroti kerja sama NATO dalam mengamankan Selat Hormuz, termasuk operasi pembersihan ranjau dan penempatan awal aset militer.

Terkait perang Rusia-Ukraina, ia menegaskan pentingnya melanjutkan dukungan militer bagi Ukraina seraya menunggu negosiasi damai yang berarti. Menurut Rutte, bola kini berada di tangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk terlibat dalam perundingan damai





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rusia Ukraina Perang Pertahanan Kerja Sama Eropa NATO 3.0 Eropa Yang Lebih Kuat Amerika Serikat Rusia Ukraina Perang Pertahanan Kerja Sama Eropa Presiden AS Presiden Rusia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blokade Selat Hormuz Picu Lonjakan Harga Gas Jerman, Ancaman Krisis Energi Menghantui Warga EropaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Setelah 119 Tahun, Como Akhirnya Tembus Kompetisi Sepak Bola EropaKlub Italia, Como 1907, mencatat sejarah baru setelah memastikan diri tampil di kompetisi sepak bola Eropa untuk pertama kalinya.

Read more »

Video: Truk Hemat Energi - EV Eropa Siap Dukung Bisnis Tambang RITruk Hemat Energi - EV, Produsen Eropa Siap Dukung Bisnis Tambang RI

Read more »

Uni Eropa Dukung Ambisi Armenia Bergabung dengan Blok EropaUni Eropa memperingatkan krisis energi serius akibat konflik di Timur Tengah yang diperkirakan berdampak hingga bertahun-tahun. Komisioner Energi Dan Jorgensen menyebut ancaman terbesar saat ini adalah pasokan bahan bakar pesawat, yang dapat memicu g...

Read more »