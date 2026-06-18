Nathalie Holscher dan Aripat Publikasikan Foto Prewedding Glamor,readywedding Dekat

Pasangan Nathalie Holscher dan Aripat memperlihatkan foto prewedding their di Instagram dengan konsep glamor, menandai pernikahan mereka kian dekat. Hubungan mereka telah berseri sejak April 2026, setelah Nathalie sebelumnya bercerai dengan Sule.

Nathalie Holscher dan Aripat memamerkan sepuluh foto prewedding di akun Instagram terverifikasi mereka pada 17 Juni 2026. Sesi foto tersebut diambil oleh fotografer kondang Rio Motret dengan konsep studio modern yang glamor.

Riasan wajah Nathalie Holscher dan Aripat ditangani oleh makeup artist Amanda Tjan, sementara gaya berpakaian mereka ditata oleh Doley Tobing. Nathalie Holscher memakai gaun dari Enchanted Gown, sementara Aripat mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih tanpa dasi, terlihat gagah. Dalam unggahan tersebut, Nathalie Holscher menuliskan caption yang sarat makna, mengisyaratkan bahwa hari pernikahan mereka semakin dekat. Ia mengucapkan terima kasih kepada Aripat karena telah menemani semua keluh kesahnya, menerima kondisi beserta anaknya, dan menjadi calon bapak sambung yang diimpikannya.

Aripat membalas dengan komentar romantis di kolom komentar, menyatakan betapa seringnya ia mengucapkan "i love you" kepada Nathalie. Hubungan serius Nathalie Holscher dan Aripat sebenarnya telah dimulai sejak April 2026. Pada 23 April 2026, Nathalie mengunggah sejumlah foto bersama Aripat di berbagai momen, seperti menghadiri konferensi pers, berada di ruang rumah sakit, berpelukan di dalam pesawat, hingga menggendong Adzam Adriansyah Sutisna di halaman rumah dengan latar langit cerah.

Unggahan itu mendapatkan lebih dari 240 ribu likes dan ribuan komentar, dengan selebritas Tanah Air mendoakan hubungan mereka langgeng. Sebelumnya, Nathalie Holscher menikah dengan Sule di Bekasi, Jawa Barat, pada 15 November 2020. Mereka resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada 10 Agustus 2022.

Selain itu, dalam artikel ini juga disebutkan cara Sule mengajarkan anaknya belajar puasa Ramadan dan si kecil Azzam, serta kabar Ananta Rispo yang jadi pemeran utama di film "Ketok Mejik" dengan penampilan yang berbeda untuk pertama kalinya





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