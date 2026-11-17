Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memberikan kesaksian soal dugaan kampanye digital jahat yang melibatkan mantan staf komunikasi klub. Investigasi hukum sedang berlangsung.

Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, telah memberikan keterangannya di hadapan hakim terkait serangkaian tuduhan yang merugikan kinerja klub karena aktivitas di luar lapangan. Eksekutif asal Qatar ini tengah terlibat dalam penyelidikan hukum yang rumit dan kompleks. Ia menjadi korban sekaligus berpotensi menjadi tersangka dalam bagian berbeda dari kasus yang sama.

Posisi Hukum Al-Khelaifi dalam Investigasi Digital

Hakim penyidik saat ini menetapkan Al-Khelaifi sebagai saksi yang didampingi, bukan tersangka resmi. Status ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah bukti yang mengaitkannya dengan lingkup perkara, bukti tersebut saat ini belum cukup untuk mendakwanya atas tindak pidana. Perbedaan status itu sangat penting bagi pimpinan klub karena membuat sang presiden terhindar dari konsekuensi hukum langsung sementara penyelidikan yang lebih luas terhadap mantan karyawan berlanjut.

Also read Kasus Suket Gibran, Khozinudin Sebut Penyidik Ingin Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kasus hukum yang telah lama membayangi Paris Saint-Germain memasuki babak baru setelah presiden klub memberikan keterangan terkait dugaan keberadaan tentara digital rahasia. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan bahwa klub menggunakan jasa sebuah agensi komunikasi untuk membuat akun media sosial palsu guna menyasar dan melecehkan orang-orang yang dianggap memusuhi jajaran petinggi Parc des Princes.

Mekanisme Operasi dan Peran Manajemen PSG

Dalam keterangannya, Nasser Al-Khelaifi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam rincian operasional kampanye semacam itu. Ia menegaskan bahwa perannya tidak mencakup pengawasan terperinci atas strategi komunikasi ataupun taktik khusus yang digunakan untuk membela reputasi klub. Dalam pemeriksaan tersebut, presiden klub diminta menjelaskan hubungannya dengan mantan direktur komunikasi Jean-Martial Ribes, sosok sentral dalam penyelidikan ini.

Advertisement

Al-Khelaifi menjelaskan bahwa meskipun Ribes menduduki jabatan senior, cara kerja sehari-hari departemennya tidak berada di bawah pengawasan presiden. Ia menyebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa dan persetujuan anggaran menjadi tanggung jawab departemen lain di dalam organisasi. Ketika ditanya soal aspek keuangan operasi tersebut, Al-Khelaifi bersikeras bahwa ia tidak menyetujui kontrak atau anggaran khusus yang berkaitan dengan layanan itu.

Profil Tentara Digital dan Tim Investigasi

Penyelidikan terhadap apa yang disebut tentara digital ini berpusat pada periode antara tahun 2018 dan tahun 2020. Ketika itu, Paris Saint-Germain diduga bekerja sama dengan sebuah agensi. Kerja sama itu dilaporkan mencakup pembuatan akun otomatis atau palsu untuk melindungi kepentingan klub dengan membungkam para pengkritik di dunia maya.

Para hakim juga mendesak petinggi Paris Saint-Germain itu menjelaskan sejumlah kasus pelecehan daring yang menyasar orang tertentu. Kasus tersebut termasuk kasus seorang suporter yang terlibat pertikaian fisik dengan Neymar. Dalam kasus itu, Jean-Martial Ribes diduga dituduh memerintahkan orang lain untuk mengerahkan massa menyerang suporter tersebut di media sosial.

Reaksi Klub Terhadap Tuduhan Pelanggaran Etika

Al-Khelaifi menolak anggapan bahwa klub akan membenarkan perilaku semacam itu. Ia menegaskan bahwa Paris Saint-Germain adalah klub bergengsi dan sebuah merek internasional yang tidak akan merendahkan diri dengan melakukan hal-hal seperti itu. Pembelaan sang presiden bertumpu pada pandangan bahwa serangan-serangan digital semacam itu tidak pantas dilakukan oleh klub dengan reputasi global.

Dampak kasus ini telah membuat sejumlah mantan rekan dan anggota staf masuk dalam penyelidikan. Mantan anggota kepolisian Malik Nait-Liman, yang pernah bertugas sebagai penghubung dengan suporter, menjadi salah satu pihak yang diperiksa. Investigasi terus menelaah sejauh mana informasi sensitif dibocorkan demi kepentingan klub serta tingkat koordinasi di balik kampanye digital tersebut.

Advertisement

Konfirmasi Pengakuan Jean-Martial Ribes

Dalam konteks penyelidikan yang lebih luas, pengakuan eksplisit dari mantan direktur komunikasi Jean-Martial Ribes menjadi kunci utama. Ia menyatakan dengan jelas bahwa ia adalah satu-satunya pihak yang membuat dan mengelola kampanye digital jahat tersebut.

Ribes juga menjelaskan bahwa ia mempekerjakan agen-agen di luar negeri untuk melakukan tindakan pelecehan daring. Pernyataan ini semakin mengonsolidasikan posisi Nasser Al-Khelaifi sebagai pihak yang jauh dari operasional teknis kampanye tersebut.

Kesaksian Resmi di Pengadilan

Pengadilan telah menerima kesaksian resmi dari Nasser Al-Khelaifi sebagai bagian dari prosedur hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan resmi ini mencatat penyangkalan kuat terhadap keterlibatan langsung dalam strategi komunikasi agresif. Kasus ini menjadi satu dari beberapa persoalan hukum yang dihadapi klub.

Menurut Al-Khelaifi, dirinya juga menjadi korban upaya pemerasan dalam perkara terpisah. Hal ini menambah kompleksitas situasi hukum yang dihadapi manajemen Paris Saint-Germain saat ini. Proses hukum akan berlanjut untuk mengungkap kebenaran lebih lanjut.