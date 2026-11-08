Nassar Gelar Konser Tunggal Istora Senayan, Renungkan Perjalanan Karir Dangdut

Nassar menggelar King Nassar Lost in The Jungle di Istora Senayan pada 7 November 2026, merayakan pencapaian karier dengan kisah perjuangan masa kecil.

Penyanyi dangdut Nassar berhasil menggelar konser tunggal pertamanya, King Nassar: Lost in The Jungle, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026). even though this marks a significant milestone in his career, Nassar views this event not just as a professional achievement but also as a profound form of gratitude towards his fans and himself after years of struggle.

Riwayat Perjuangan Finansial di Awal Karir

Nassar tidak menyembunyikan masa-masa sulit yang pernah ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan seperti saat ini. Ia pernah tampil di berbagai acara tanpa dibayar, mengandalkan tumpukan amplop kosong yang dianggapnya sebagai uang oleh orang lain yang kurang teliti. "Dulu tuh enggak dibayar juga pernah. Amplop ditumpuk-tumpuk kirain duit, amplop ketemu amplop, amplop lagi ketemu amplop lagi, ketemu amplop lagi, ternyata nol," kenang Nassar saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026).

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Perjuangan finansial tersebut dimulai dari nominal yang sangat kecil dan terkadang hanya berupa koran yang disisipkan di amplop untuk mengisi kekosongan. Nassar menjelaskan bahwa imbalan yang ia terima dulunya sangat minim, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Ia menyebut kondisi ini sebagai bagian dari proses yang harus ia lalui untuk menjadi penyanyi profesional, dan hari ini adalah bukti nyata dari pencapaian tersebut.

Makna Konser Tunggal bagi Penyi Dangdut

Menurut Nassar, gelar sebagai penyanyi yang telah menggelar konser tunggal memiliki arti yang sangat besar dalam industri musik dangdut. Ia merasa ini adalah momen tepat untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada pencinta musik dangdut sekaligus kepada dirinya sendiri atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Konser ini menjadi wadah bagi ia untuk memberikan penghargaan kepada para penonton yang dianggapnya sebagai sumber energi utama.

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Nassar menekankan bahwa penyanyi tidak akan menjadi apa-apa tanpa dukungan audiens. Energi yang dipancarkan oleh penonton di Istora Senayan menjadi katalisator penting dalam pertunjukan malam itu. Bagi ia, keberhasilan menggelar konser tunggal bukan hanya soal popularitas, tetapi juga tentang validasi bahwa usahanya selama bertahun-tahun telah terbayar lunas oleh apresiasi publik.

Emosi dan Persembahan Khusus Orang Tua

Suasana konser menjadi sangat emosional saat Nassar menangis saat membawakan lagu "Hilang Tak Berkesan" di tengah panggung. Air mata tersebut muncul karena lagu tersebut memiliki kaitan mendalam dengan almarhum ayahnya. Nassar mengungkapkan bahwa ia mengingat alasan mengapa lagu ini sering ia nyanyikan, yaitu karena itu adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh almarhum Abahnya setiap kali ada acara, entah di mana pun.

Persembahan emosional lainnya ditujukan kepada sang ibu melalui lagu "Kaulah Segalanya". Nassar menegaskan bahwa posisi ibunya tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapa pun di dunia ini. Ia menyebut lagu tersebut sangat spesial karena menggambarkan bahwa segala hal dalam hidupnya adalah untuk Mama, menegaskan kekuatan emosional di balik lirik yang dibawakannya di hadapan ribuan penggemar.

Dukungan Musisi Profesional dalam Konser

Keberhasilan malam ini juga didukung oleh kehadiran musisi senior Erwin Gutawa yang setuju untuk membawa orkestranya tampil dalam King Nassar: Lost in The Jungle. Keterlibutan Erwin Gutawa menambah bobot profesional pada pertunjukan tersebut, menunjukkan bahwa Nassar telah mencapai tahap di mana ia dapat berkolaborasi dengan nama-nama besar dalam industri musik Indonesia. Kehadiran orkestra tersebut memberikan sentuhan artistik yang lebih kaya dibandingkan penampilan konser dangdut biasa, menandai evolusi gaya musiknya ke tingkat yang lebih tinggi dan matang.