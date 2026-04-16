Nasib Nelayan Ikan Sapu-Sapu di Ciliwung Bergantung pada Arus dan Banjir

Pendapatan nelayan ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung, Jakarta, sangat fluktuatif akibat kondisi air, terutama saat musim hujan dan banjir. Mereka berjuang di tengah risiko tinggi untuk mengolah ikan tersebut menjadi berbagai produk makanan.

Pendapatan para nelayan ikan sapu-sapu di bantaran Sungai Ciliwung , khususnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, sangat bergantung pada dinamika kondisi air, terutama saat memasuki musim hujan dan menghadapi banjir. Ajum (39 tahun), seorang nelayan ikan sapu-sapu, mengungkapkan bahwa hasil tangkapannya dapat bervariasi secara signifikan. 'Kalau air lagi bagus bisa sampai 20–30 kilogram (kg), tapi kalau banjir ya paling 10 kilo, kadang kita nahan dulu karena berisiko,' tuturnya saat ditemui di bantaran Ciliwung, Jakarta, pada hari Kamis.

Dalam situasi normal, Ajum rata-rata dapat mengumpulkan sekitar 15 kilogram ikan sapu-sapu setiap harinya. Namun, ketika debit air sungai meningkat drastis akibat hujan deras atau banjir, hasil tangkapannya bisa menurun drastis hingga hanya mencapai sekitar 10 kilogram. Fluktuasi ini secara langsung memengaruhi kestabilan pendapatannya. Terkadang, dalam kondisi yang kurang menguntungkan, hasil tangkapan yang diperoleh bahkan hanya cukup untuk menutupi biaya operasional harian yang meliputi pembelian alat pancing, bahan bakar perahu kecil, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menunjukkan betapa rentannya mata pencaharian mereka terhadap perubahan lingkungan alam.

Pekerjaan sebagai nelayan ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung bukanlah tanpa risiko yang tinggi. Ajum biasanya menghabiskan waktu lima hingga enam jam per hari untuk mencari ikan, dimulai dari sore hari hingga larut malam. Aktivitas ini ia lakukan dengan menyusuri aliran sungai, menggunakan sebuah ban bekas sebagai alat bantu agar tetap mengapung dan mengikuti arus. Tantangan utama yang dihadapi adalah arus deras yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa peringatan, serta potensi bahaya dari benda-benda hanyut seperti batang kayu besar, sampah rumah tangga, hingga material konstruksi yang terbawa arus. Kondisi fisik yang prima juga menjadi syarat mutlak bagi para nelayan ini untuk dapat bertahan dan beroperasi secara efektif di lingkungan sungai yang penuh tantangan. Kelelahan fisik dapat memengaruhi konsentrasi dan refleks, yang sangat krusial dalam menghindari berbagai ancaman di sungai. Selain itu, kualitas air yang buruk, terutama saat terjadi pencemaran, juga dapat menjadi ancaman kesehatan bagi para nelayan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air.

Ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap oleh para nelayan ini umumnya akan dijual kepada para pengepul ikan. Selanjutnya, ikan sapu-sapu ini diolah menjadi berbagai macam produk makanan olahan yang digemari masyarakat. Beberapa contoh olahan yang populer antara lain cilok ikan sapu-sapu, nugget ikan sapu-sapu, otak-otak ikan sapu-sapu, dan kerupuk ikan sapu-sapu. Popularitas olahan ini menunjukkan adanya potensi ekonomi dari ikan yang seringkali dianggap sebagai hama. Menariknya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melaksanakan kegiatan pembersihan sungai dan saluran air di seluruh wilayah ibu kota, termasuk pemusnahan ikan sapu-sapu, yang dijadwalkan pada hari Jumat, 17 April. Tindakan ini diambil karena ikan sapu-sapu dinilai memiliki dampak negatif terhadap ekosistem sungai. Ikan ini diketahui dapat merusak tanggul-tanggul penahan banjir dan juga memangsa ikan-ikan lokal serta memakan telur-telur ikan asli, sehingga perlu dikendalikan populasinya. Kegiatan pembersihan yang komprehensif ini juga mencakup perbaikan saluran air, pengerukan lumpur yang menumpuk, dan berbagai upaya lain sebagai persiapan menghadapi musim hujan yang diprakirakan akan dimulai pada bulan September 2026. Upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekosistem sungai Ciliwung dan mencegah kerusakan infrastruktur yang lebih parah di masa mendatang, sekaligus memberdayakan komunitas nelayan lokal yang bergantung pada hasil tangkapan ikan sapu-sapu





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nelayan Ikan Sapu-Sapu Sungai Ciliwung Banjir Jakarta Pengelolaan Lingkungan Produk Olahan Ikan

United States Latest News, United States Headlines

