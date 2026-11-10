Nasib Michael Carrick di Manchester United Menunggu Keputusan Final Rabu 11 November 2026

Manajemen Manchester United dikabarkan segera memutuskan masa depan pelatih Michael Carrick usai hasil buruk di Premier League dan Liga Champions musim ini.

Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala Manchester United dikabarkan akan segera mendapat kejelasan. Manajemen Setan Merah disebut akan mengambil keputusan final pada Rabu (11/11/2026), setelah menerima hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim ini.

Sejumlah laporan pada Senin malam menyebutkan pelatih berusia 45 tahun itu berpeluang dipecat sebelum Manchester United menghadapi Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 pada 22 November mendatang. Posisi Carrick kini berada di ujung tanduk.

Also read Manchester United Pertahankan Michael Carrick despite Terpuruk ke Zona Degradasi

Evaluasi Performa Michael Carrick Musim Ini

Tekanan terhadap Michael Carrick meningkat setelah Manchester United hanya bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa pada Minggu (8/11/2026). Hasil itu membuat Manchester United merosot ke peringkat ke-18 klasemen sementara Premier League.

Dari 10 pertandingan Premier League musim ini, Manchester United baru meraih satu kemenangan. Lini pertahanan mereka juga sudah kebobolan 19 gol, jumlah terbanyak ketiga di kompetisi tersebut.

Advertisement

Di Liga Champions, Manchester United telah menelan dua kekalahan dari empat pertandingan awal. Tim asuhan Carrick kini harus bekerja keras agar tidak tersingkir secara memalukan pada fase liga.

Peran Jason Wilcox dan Omar Berrada dalam Evaluasi

Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox, disebut memimpin proses evaluasi terhadap posisi Michael Carrick. CEO klub, Omar Berrada, juga dilibatkan sebelum rekomendasi akhir diserahkan kepada pemegang saham minoritas klub, Sir Jim Ratcliffe.

Jason Wilcox dan Omar Berrada sebelumnya bertemu di pusat latihan Carrington pada Senin (9/11/2026) untuk membahas kondisi tim. Menurut laporan Sky Sports dan BBC Sport, keduanya tidak terlihat di kompleks latihan klub pada Selasa, sementara Michael Carrick tetap menjalankan aktivitas seperti biasa di Carrington.

Pertemuan di Monaco dan Jadwal Pengumuman Resmi

Pertemuan penting dijadwalkan berlangsung di Monaco pada Rabu dengan melibatkan Jim Ratcliffe, Jason Wilcox, dan Omar Berrada. Dalam pertemuan itu, Wilcox dan Berrada akan memaparkan hasil evaluasi serta rekomendasi mengenai masa depan Michael Carrick.

Advertisement

Pertemuan tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan sebelumnya dan bukan rapat darurat khusus untuk membahas pemecatan Carrick. Meski demikian, masa depan sang pelatih diperkirakan menjadi salah satu agenda utama.

Keluarga Glazer sebagai pemilik mayoritas Manchester United juga akan mendapatkan informasi mengenai hasil evaluasi tersebut. Keputusan memang dapat dibahas pada Rabu, tetapi pengumuman resmi kepada publik kemungkinan baru dilakukan pada Kamis.