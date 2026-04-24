NasDem Usulkan Skema Ambang Batas Parlemen Tunggal Nasional Hingga Daerah

Partai NasDem mengusulkan skema ambang batas parlemen tunggal yang akan diterapkan secara nasional hingga tingkat daerah. Skema ini akan menghanguskan suara dan kursi partai yang tidak memenuhi ambang batas nasional di semua tingkatan pemerintahan. NasDem juga mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5,5-7 persen.

Partai NasDem mengusulkan skema ambang batas parlemen tunggal yang akan diterapkan secara nasional hingga tingkat daerah. Skema ini, menurut NasDem, bertujuan untuk menyederhanakan sistem dan memastikan partai politik yang lolos ke parlemen memiliki representasi yang signifikan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dengan skema tunggal ini, jika sebuah partai politik tidak mampu mencapai ambang batas nasional yang telah disepakati, misalnya 6 persen, maka suara dan kursi yang diperoleh partai tersebut di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan dianggap tidak sah atau hangus. Hal ini diungkapkan oleh Rifqinizamy, Ketua Komisi II DPR RI, kepada wartawan pada Jumat, 24 April 2026. Ia menjelaskan bahwa konsekuensi dari tidak memenuhi ambang batas nasional akan langsung berdampak pada keberadaan partai tersebut di semua tingkatan pemerintahan.

Rifqinizamy menekankan bahwa skema ini berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini, di mana partai politik mungkin lolos di tingkat daerah meskipun tidak memenuhi ambang batas nasional. Skema tunggal ini diharapkan dapat mendorong partai politik untuk memperluas jangkauan dan dukungan mereka secara nasional, bukan hanya fokus pada wilayah-wilayah tertentu. Selain skema tunggal, NasDem juga mengusulkan skema berjenjang yang memungkinkan perbedaan ambang batas di setiap tingkatan pemerintahan.

Misalnya, ambang batas nasional ditetapkan 6 persen, ambang batas provinsi 5 persen, dan ambang batas kabupaten/kota 4 persen. Skema berjenjang ini memberikan fleksibilitas lebih besar, tetapi tetap memastikan adanya standar minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik di setiap tingkatan. Namun, Rifqinizamy menegaskan bahwa NasDem tetap mendukung keberadaan ambang batas parlemen secara umum. Partai tersebut bahkan mengusulkan kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi angka yang lebih moderat, antara 5,5 persen hingga 7 persen.

Menurut NasDem, ambang batas parlemen penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah fragmentasi parlemen. Kenaikan ambang batas diharapkan dapat mengurangi jumlah partai politik yang masuk ke parlemen, sehingga memudahkan pembentukan pemerintahan yang efektif dan efisien. Wacana kenaikan ambang batas parlemen ini muncul dalam beberapa pekan terakhir, dengan beberapa partai besar lainnya seperti Golkar juga mengusulkan kenaikan ambang batas untuk Pemilu mendatang. Golkar mengusulkan kenaikan ambang batas sebesar 5 persen.

Diskusi mengenai revisi Undang-Undang Pemilu terus bergulir, dengan berbagai pandangan dan usulan dari berbagai pihak. Pimpinan DPR mengingatkan agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak tergesa-gesa, karena terburu-buru dalam mengambil keputusan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga telah mulai beroperasi 24 jam untuk melayani pasien selama musim haji. Infografis mengenai rangkaian ibadah haji tahun 2026 juga telah dirilis untuk memberikan informasi kepada calon jamaah haji. Secara keseluruhan, situasi politik dan sosial di Indonesia terus berkembang, dengan berbagai isu yang menjadi perhatian publik. Penting bagi masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan berita dan informasi agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan bangsa.

Skema ambang batas parlemen yang diusulkan oleh NasDem merupakan salah satu isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya terhadap sistem politik dan representasi rakyat. Kenaikan ambang batas parlemen dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi partai-partai politik, terutama partai-partai kecil yang mungkin kesulitan untuk memenuhi ambang batas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akhir mengenai ambang batas parlemen.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lain dalam revisi UU Pemilu, seperti sistem pemilihan, alokasi kursi, dan pendanaan kampanye, agar Pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses revisi UU Pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan Pemilu mendatang dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang kompeten, amanah, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ambang Batas Parlemen Nasdem Pemilu Revisi UU Pemilu Politik Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Usulan Ambang Batas Parlemen Diterapkan di Tingkat DPRDWakil Ketua Umum Partai Golkar mengusulkan penerapan ambang batas parlemen tidak hanya untuk DPR, tetapi juga DPRD provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase yang berbeda. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat partai politik, namun mendapat penolakan dari partai non-parlemen yang khawatir suara rakyat terbuang. Revisi UU Pemilu belum dibahas DPR.

Read more »

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Ini PenjelasannyaAnggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) di kisaran 4 hingga 6 persen. Usulan

Read more »

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat DaerahPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KPK melibatkan parpol sebelum usulkan batas masa jabatan ketum parpolKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku melibatkan partai politik (parpol, red.) sebelum mengusulkan pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum parpol ...

Read more »

7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

NasDem Usul Ambang Batas Parlemen di Atas 5 PersenNasDem kukuh ambang batas parlemen wajib dipertahankan.

Read more »