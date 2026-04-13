Nasdem: Potensi Gangguan di Selat Hormuz Perlu Diwaspadai, Berdampak ke Indonesia

Partai Nasdem mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi dampak dari situasi global, khususnya gangguan di Selat Hormuz, yang dapat memengaruhi stabilitas dan ekonomi dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kegagalan perundingan damai antara AS dan Iran.

Partai Nasdem menyatakan bahwa perkembangan situasi global saat ini, khususnya yang berkaitan dengan potensi gangguan di Selat Hormuz , berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi dalam negeri. Penilaian ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan dari Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang mengindikasikan kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem , Saan Mustopa, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika tersebut, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas global dan ekonomi Indonesia.

Saan Mustopa menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif dan meningkatkan kesiapan menghadapi potensi dampak dari konflik, terutama jika eskalasi terjadi di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital bagi distribusi energi dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut dapat memiliki konsekuensi yang luas. Saan juga mengingatkan semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi, termasuk potensi kebijakan yang dapat mengganggu lalu lintas kapal internasional di wilayah tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Lebih lanjut, Saan Mustopa menyoroti peran penting diplomasi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menggarisbawahi bahwa langkah-langkah diplomatik yang proaktif dan strategis sangat krusial untuk melindungi kepentingan nasional dan memitigasi dampak negatif dari potensi konflik. Partai Nasdem mendorong pemerintah untuk terus memperkuat komunikasi dengan negara-negara terkait, mencari solusi damai, dan berkontribusi pada upaya menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Pernyataan ini disampaikan pada hari Senin, 13 April 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik terkini dan sebagai bentuk peringatan dini untuk memastikan kesiapan dan ketahanan nasional terhadap potensi krisis global. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Hal ini termasuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat, serta terus membangun kapasitas dan ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Partai Nasdem juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap situasi global yang dinamis. Upaya bersama ini sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia.





Partai Nasdem Selat Hormuz Timur Tengah Stabilitas Global Diplomasi Indonesia

