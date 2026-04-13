NasDem Kaget Dengar Isu Fusi dengan Gerindra: Perlu Pertimbangan Matang

Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa mengungkapkan keterkejutannya atas kabar fusi partainya dengan Gerindra. Saan menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mewujudkan rencana tersebut, mengingat perbedaan ideologi dan cita-cita pendiri partai.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa , mengungkapkan keterkejutannya atas kabar mengenai kemungkinan penggabungan atau fusi antara partainya dengan Partai Gerindra . Kabar ini muncul dari laporan sebuah majalah yang memicu reaksi beragam di kalangan politisi dan pengamat. Saan, dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 13 April, menyatakan bahwa ia merasa kaget ketika mendengar isu fusi ini.

Ia menekankan bahwa gagasan penggabungan partai bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Saan menjelaskan bahwa fusi partai pernah terjadi di masa lalu, khususnya pada era pemerintahan Soeharto, saat rezim Orde Baru berkuasa. Pada tahun 1973, pemerintahan Soeharto melakukan penyederhanaan partai politik dari sepuluh menjadi hanya tiga entitas. Saan menekankan perbedaan konteks zaman tersebut dengan kondisi saat ini. Menurutnya, situasi politik dan kebangsaan pada tahun 1973 berbeda dengan kondisi saat ini, yang memungkinkan terjadinya penyederhanaan partai politik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menyoroti bahwa fusi partai di era sekarang akan menjadi tantangan tersendiri. Saan berpendapat bahwa kondisi saat ini mempersulit realisasi fusi partai politik. Ia juga menambahkan bahwa setiap partai politik yang ada sekarang memiliki ideologi dan cita-cita yang dibangun oleh pendirinya. Saan menjelaskan bahwa para pendiri partai masing-masing memiliki idealisme, ide, gagasan, dan ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam wacana fusi partai. Ia menghargai ide yang muncul dari berbagai pihak yang menggulirkan wacana fusi partai, namun ia mengingatkan bahwa banyak hal yang harus dipikirkan secara matang sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan. Dalam konteks ideologi dan perbedaan visi misi yang melekat pada setiap partai politik, Saan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek krusial seperti perbedaan ideologi, platform politik, dan juga kepentingan para kader partai. Proses penggabungan partai memerlukan kajian mendalam dan pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak internal dan eksternal. Selain itu, Saan juga menggarisbawahi bahwa fusi partai akan melibatkan negosiasi yang kompleks, mulai dari penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hingga pembagian posisi dan peran dalam struktur organisasi yang baru. Lebih lanjut, Saan menjelaskan bahwa wacana fusi partai harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi efisiensi organisasi, tetapi juga dari aspek ideologis, kepentingan konstituen, dan stabilitas politik nasional. Ia mengingatkan bahwa setiap partai politik memiliki sejarah, identitas, dan basis pendukung yang berbeda-beda. Penggabungan partai yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan disorientasi dan ketidakpuasan di kalangan kader dan pendukung. Saan menekankan perlunya dialog yang intensif dan inklusif antara partai-partai yang berpotensi bergabung, melibatkan semua elemen partai, mulai dari pengurus pusat hingga kader di daerah. Diskusi terbuka dan transparan akan membantu merumuskan kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, Saan juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak fusi partai terhadap sistem multipartai di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perubahan struktur partai politik dapat memengaruhi dinamika politik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Saan menekankan perlunya menjaga keseimbangan dan stabilitas politik agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan aspirasi masyarakat dapat terwakili secara efektif. Ia menegaskan bahwa Partai NasDem akan sangat berhati-hati dalam menanggapi wacana fusi partai dan akan mempertimbangkan semua aspek dengan cermat sebelum mengambil keputusan





