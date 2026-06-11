Nasarudin Jarnas Prabowo-Gibran Dukung Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi demi Perlindungan Rakyat Kecil

Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan langkah rasional untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan menjaga stabilitas fiskal negara.

Gelombang aksi demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak non-subsidi, khususnya Pertamax , telah menjadi sorotan publik di berbagai wilayah. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran , H. Nasarudin, SH, MH.

, memberikan pandangannya secara mendalam mengenai dinamika yang terjadi. Nasarudin menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa serta kelompok aktivis adalah cerminan dari kehidupan demokrasi yang sehat di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena mereka berperan sebagai pengingat bagi pembuat kebijakan agar tetap berada pada jalur kepentingan rakyat. Ia mengapresiasi semangat kepedulian para aktivis yang tidak tinggal diam dalam melihat dinamika ekonomi yang sedang terjadi.

Bagi Nasarudin, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus tetap terbuka lebar agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh dan transparan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, Nasarudin memberikan catatan penting bahwa kritik terhadap penyesuaian harga BBM non-subsidi harus dipandang dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif. Ia menekankan perlunya pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dengan yang tidak disubsidi.

Pertamax, sebagai contoh utama, merupakan produk non-subsidi yang secara umum dikonsumsi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang lebih mapan. Oleh karena itu, Nasarudin berpendapat bahwa menyesuaikan harga BBM non-subsidi tidaklah sama dengan menaikkan harga BBM subsidi yang menjadi tumpuan hidup rakyat berpenghasilan rendah. Ia menggarisbawahi prinsip keadilan sosial, di mana anggaran negara tidak boleh terbuang sia-sia untuk mensubsidi kelompok yang secara finansial mampu.

Fokus utama pemerintah seharusnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari subsidi energi benar-benar sampai ke tangan masyarakat miskin yang sangat membutuhkannya untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Lebih lanjut, Nasarudin menjelaskan bahwa langkah strategis pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya besar untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara. Dengan mengurangi beban pada sektor non-subsidi, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

Ia memberikan jaminan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memiliki komitmen yang teguh untuk membela kepentingan rakyat kecil. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai skema bantuan sosial yang dirancang agar lebih tepat sasaran sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terabaikan dalam proses pembangunan ekonomi. Nasarudin meyakini bahwa efisiensi anggaran di sektor energi akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas secara signifikan.

Dalam analisisnya, Nasarudin juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh situasi geopolitik global yang sangat tidak menentu. Konflik antarnegara dan ketidakstabilan di wilayah penghasil minyak dunia telah mengganggu rantai pasok energi global, yang secara otomatis memicu fluktuasi harga minyak mentah internasional. Kondisi ini memaksa pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jika pemerintah terus menahan harga BBM non-subsidi di tengah lonjakan harga dunia, maka risiko beban fiskal yang membengkak akan mengancam ketahanan ekonomi negara. Nasarudin menilai bahwa langkah penyesuaian harga ini adalah tindakan preventif agar negara tidak terjebak dalam krisis anggaran yang bisa berdampak lebih buruk bagi rakyat kecil. Sebagai penutup, Nasarudin mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa dan pengamat, untuk melihat kebijakan ini secara objektif. Ia menekankan bahwa prioritas tertinggi pemerintah adalah perlindungan terhadap kaum dhuafa dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia berharap masyarakat tidak hanya terpaku pada angka kenaikan harga, tetapi melihat tujuan jangka panjang dari kebijakan tersebut, yaitu menciptakan keseimbangan antara anggaran negara yang sehat dan perlindungan sosial yang kuat. Dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia akan mampu melewati tantangan ekonomi global ini dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasarudin mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat miskin demi terwujudnya ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan





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BBM Non-Subsidi Pertamax Jarnas Prabowo-Gibran Subsidi Tepat Sasaran Ekonomi Nasional

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