Nasaruddin Umar Dorong Revitalisasi Peradaban Islam Lewat OASE III PTKIN

Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Olimpiade OASE III di UIN Sunan Kalijaga. Acara ini mengumpulkan 54 PTKIN untuk menggabungkan sains dan nilai agama demi kemajuan peradaban.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan urgensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci utama dalam membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Pernyataan ini disampaikan secara tegas pada pembukaan Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( PTKIN) 2026.

Mekanisme Integrasi Sains dan Agama

Acara pembukaan OASE III ini berlangsung di kampus UIN Sunan Kalijaga di Jogjakarta pada Rabu tanggal 4 November. Nasaruddin Umar menekankan bahwa kemajuan sains mutlak harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama. Hal ini dilakukan agar inovasi tidak disalahgunakan dan tidak justru membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.

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Partisipasi Kontingen Mahasiswa Seluruh Indonesia

Olimpiade berskala nasional tersebut dihadiri oleh kontingen mahasiswa terbaik dari 54 PTKIN di seluruh Indonesia. Selain menjadi arena kompetisi intelektual, OASE III dirancang sebagai wadah strategis untuk meningkatkan kemampuan akademik para mahasiswa. Fokus peningkatan ini ditujukan secara khusus dalam bidang riset dan pengembangan sains terapan.

Inspirasi Masa Keemasan Peradaban Islam

Nasaruddin Umar mengajak kalangan perguruan tinggi Islam untuk mengambil inspirasi dari masa keemasan peradaban Islam atau Golden Age of Islam. Pada periode sejarah tersebut, dunia Islam melahirkan banyak ilmuwan besar yang memberikan sumbangan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

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Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Haitam menjadi bukti nyata bahwa umat Islam pernah berada di garis terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran mereka menunjukkan bagaimana integrasi iman dan akal dapat mendorong inovasi yang berdampak global selama berabad-abad.

Dampak Nyata bagi Masa Depan Pendidikan

Keberhasilan integrasi ini akan menentukan arah perkembangan institusi pendidikan tinggi keagamaan di masa depan. Penguasaan sains yang berlandaskan etika agama akan melahirkan generasi intelektual yang kompetitif namun tetap menjaga martabat kemanusiaan. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan posisi Indonesia sebagai pusat peradaban Islam modern yang maju.