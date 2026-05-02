Napoli Tertahan di Posisi Kedua, Lecce Kalahkan Pisa 2-1 di Serie A

Napoli gagal mencetak gol dalam pertandingan melawan Como di Serie A Italia, sementara Lecce berhasil mengalahkan Pisa dengan skor 2-1. Napoli tetap berada di posisi kedua klasemen, sedangkan Pisa masih berada di dasar klasemen. KOMPAS.com berkomitmen untuk memberikan berita yang akurat dan tepercaya.

Dalam laga Serie A Italia pekan ke-35 musim 2025-2026, Napoli menghadapi Como di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada tanggal 2 Mei 2026. Pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, di mana kedua tim gagal mencetak gol.

Napoli mendominasi penguasaan bola dengan 57 persen, namun Como berhasil bertahan dengan formasi defensif yang ketat. Hasil ini membuat Napoli tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 70 poin, sementara Como masih memiliki peluang untuk bersaing di zona Liga Champions. Di sisi lain, di pertandingan lain, Lecce berhasil mengalahkan Pisa dengan skor 2-1. Gol pertama dicetak oleh Lameck Banda pada menit ke-52, sedangkan gol penentu kemenangan dicetak oleh Walid Cheddira pada menit ke-65.

Pisa masih berada di dasar klasemen dengan 18 poin dari 35 laga.

Selain itu, hasil dan klasemen Liga Inggris menunjukkan bahwa Arsenal berhasil menjauhi Manchester City, sementara Wolves masih terpuruk. Di Liga Spanyol, Barcelona semakin dekat dengan gelar juara, sementara Villarreal berhasil mengamankan zona Liga Champions.

Pertandingan antara Osasuna dan Barcelona berakhir dengan skor 1-2, di mana Barcelona mencetak gol telat untuk meraih kemenangan





